Telegram未下架恐怖主義影片 澳洲監管機構喊罰

澳洲網路安全監管機構今天對社群平台Telegram採取法律行動，指控未刪除恐怖主義內容，最重可依澳洲網路安全法開罰澳幣5460萬元（約新台幣12.3億元）。

綜合法新社與路透社報導，澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）安全專員葛蘭特（JulieInman Grant）今天表示，Telegram接獲通知後，仍未刪除處決影片和集體槍擊案等恐怖主義相關內容。

葛蘭特說，本案涉及「近期歷史上已知極端主義暴力中，最惡名昭彰行為相關內容」，包括紐西蘭清真寺槍擊案以及美國紐約州水牛城槍擊案相關影片，仍可在平台上找到。

Telegram發言人在回應置評請求時否認相關指控，表示「將在法庭上提出抗辯」，同時強調Telegram反恐作為有目共睹，光是今年就封鎖數千個極端主義社群。

澳洲電子安全委員辦公室指出，Telegram是一個大型全球平台，澳洲人每月造訪量達150萬次。

Telegram俄羅斯裔創辦人度洛夫（PavelDurov）2014年離開俄羅斯，2017年將個人與公司遷至杜拜，目前Telegram已成為俄烏戰爭重要的資訊傳播管道，獲莫斯科及基輔官員廣泛使用。

俄羅斯昨天才宣布要逮捕度洛夫，指控他「涉嫌參與恐怖主義」。