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阿根廷消防直升機演練墜毀7死 原定支援撲滅野火
阿根廷西部聖胡安省（San Juan）今天發生消防直升機墜毀事故，造成7人罹難。
法新社報導，出事的這架貝爾412型（Bell 412）直升機當時正在演練，原定前往鄰近省份拉里奧哈（LaRioja）支援撲滅連日野火，卻不幸在聖胡安省伊緒瓜拉斯托（Ischigualasto）自然公園墜落。
據通報，這架直升機今天上午約10時30分與基地失去聯繫，罹難的7人包括消防員、警察與民防人員。
緊急救援單位表示，事故原因仍在調查中，救援隊伍已出動。
拉里奧哈省是一個半乾燥地區，面積約與奧地利相當，自本週起持續遭遇多起山區森林火災。當地消防員告訴法新社，短短3天已有數百公頃的林地付之一炬。
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