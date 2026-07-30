玻利維亞前總統莫拉萊斯涉煽動抗議 檢方下令逮捕

玻利維亞檢方今天對前社會主義總統莫拉萊斯（EvoMorales）發出逮捕令，指控他煽動近期癱瘓全國的抗議活動。

法新社報導，玻利維亞5、6月爆發大規模反政府示威，導致部分城市出現嚴重的燃料、糧食及醫療物資短缺。

這場運動起初由勞工和原住民社群發起，表達對玻利維亞數十年來最嚴重經濟危機的不滿。然而抗議活動後來演變成要求獲得美國支持的總統巴斯（RodrigoPaz）下台，巴斯則指控莫拉萊斯策劃這場動亂。

檢察總長馬里亞卡（Roger Mariaca）表示，今天的逮捕令與一項針對那段期間設置數十處路障的調查有關。

這項調查源於右翼公民領袖與企業組成的集團提出「武裝暴動」和「恐怖主義」控訴，隨後獲得部分政府部門支持。

莫拉萊斯是玻利維亞首位原住民總統，曾執政近14年，目前藏身於他的大本營恰巴雷（Chapare）以躲避另一項販運未成年少女的指控。他否認相關指控。

巴斯先前表示，他正計劃對莫拉萊斯的政治堡壘展開行動，但未透露具體時間。

這位保守派領導人在6月宣布緊急狀態，得以動用軍隊並限制示威活動，藉此平息社會動盪。

莫拉萊斯在6月接受法新社訪問時表示，他認為巴斯的新自由主義政策正在「煽動內戰」。