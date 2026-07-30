影／澤倫斯基預警當晚成真！俄軍彈道飛彈襲多城 基輔爆炸連連

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，他已收到烏克蘭空軍報告，指俄羅斯正準備對首都基輔發動「大規模攻擊」，而且「很可能在今晚發動」。數小時後，基輔市長克里契科和烏克蘭空軍表示，俄羅斯正以彈道飛彈攻擊基輔，聶伯、克利福洛與文尼察等地也陸續遇襲。

CNN與基輔獨立報報導，澤倫斯基29日稍早在社群媒體發文，警告俄羅斯可能在夜間對烏克蘭發動大規模攻擊。他在X平台表示：「俄羅斯人幾天前就準備了一場大規模攻擊，這次攻擊很可能在今晚發動。」並補充說：「請烏克蘭所有地區今天都留意空襲警報，大家務必保重。」

根據報導，俄軍於當地時間30日凌晨對烏克蘭各地發動一波彈道飛彈攻擊。基輔獨立報記者表示，當地時間凌晨1時18分，基輔傳出多起爆炸聲。克里契科敦促民眾留在避難所，並警告：「進一步攻擊的威脅仍然存在。」網路流傳影片則顯示，一些家庭在擁擠的基輔地鐵站內避難，部分民眾裹著毯子躺在地板上，或睡在小型帳篷內。

基輔獨立報指出，俄羅斯總統普亭3日表示，莫斯科對烏克蘭發動的大規模飛彈攻擊「必須繼續」。隨著俄軍戰場攻勢放緩，莫斯科改採一項新戰術：以彈道飛彈壓垮烏克蘭承受重壓的防空系統，並攻擊住宅區和文化場所。在30日攻擊發生前，澤倫斯基28日曾在白宮與美國總統川普會面，要求提供更多防空系統，以抵禦俄羅斯攻擊。

愛國者攔截彈是唯一能夠擊落俄軍彈道飛彈的防空彈藥，但部分烏克蘭城市已耗盡庫存。烏軍已成功打擊俄羅斯境內的石油基礎設施和軍事設施，甚至攻擊莫斯科和聖彼得堡等傳統重鎮；這些攻擊雖無法保護烏克蘭城市，卻可能說服俄羅斯接受空中局部休戰。官員24日透露，美烏兩國正準備新一輪和平提案，近期將提交莫斯科，其中包括停止空中攻擊。