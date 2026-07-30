美商無人艇菲海域拍中國驅逐艦 揭示戰爭型態改變

總部位於加州的小型無人機製造商Seasats表示，旗下一艘無人艇6月在菲律賓專屬經濟海域拍攝到中國軍艦。路透社核實和比對後，確認該艘軍艦為中國052D型導彈驅逐艦。這再次揭示戰爭型態改變，24萬美元小型無人艇也能接近10億美元大型軍艦。

成立6年的Seasats曾在5月宣布，旗下的「光魚」無人艇成功完成首次自主穿越台灣海峽任務，並跟蹤和拍攝中國軍艦畫面，包括一艘中國人民解放軍海軍056型護衛艦。

Seasats正積極與台灣及印太地區盟軍合作，部署並擴大持續性的海域監控能力。

路透社今天報導指出，「光魚」無人艇6月16日在菲律賓呂宋島外海接近一艘中國人民解放軍海軍艦艇。

路透社已核實影片真實性，並根據甲板配置、上層建築、起重機和桅杆等特徵，還有比對歷史影像，確認「光魚」無人艇這次拍攝到的軍艦為中國052D型導彈驅逐艦。

報導指出，這再一次揭示戰爭型態正在改變，一艘造價約24萬美元（約新台幣775萬元）的小型無人艇，也能接近一艘價值約10億美元的軍艦，甚至可能對其構成威脅。

Seasats表示，這是美國民間企業首度拍攝到該畫面。公司執行長佛拉尼根（Mike Flanigan）說：「我們有能力出海，近距離拍攝中國軍艦，並記錄所有相關數據。」

報導指出，「光魚」是Seasats產品線中最小型的無人艇，1到2人即可搬運及操作，可由皮卡車後方、小型船隻或船艇下水坡道部署，並能在幾分鐘內完成下水與回收。

它曾搭載多種設備，包括光電與紅外線攝影機、訊號情報與電子戰設備，以及主動式和被動式聲納系統。

每艘無人艇都採用混合動力系統，單次任務最長可持續6個月，並能在浪高最高達20英尺（約6公尺）的海況下運作。

Seasats目前已募資超過4000萬美元，近期並獲得總額超過1億美元的美國政府合約。

另外，美國媒體Semafor引述金融時報報導，全球大型國防企業正以前所未見的速度投資軍事科技新創公司，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）和英國航太系統公司（BAE Systems）在內的企業，今年已投入創紀錄的41億美元。