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中國灰色地帶侵擾加劇 美參議員提法案因應

中央社／ 華盛頓29日專電

美國跨黨派聯邦參議員今天提出對抗中國灰色地帶戰術的法案國務院須提交監測中國印太地區灰色行動報告，強化與區域夥伴合作。提案議員達克沃斯指出，法案可確保美國與盟友協調，符合各方利益。

中國在印太海域以挑釁及脅迫等手法，威脅美國區域夥伴及國家安全。民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）與共和黨籍的布萊克本（Marsha Blackburn），29日共同提出因應中國在區域進行灰色地帶侵擾的法案。

參院外交委員會成員達克沃斯曾多次訪台，與外交部、海委會及各政黨直接交流溝通。

達克沃斯公布新聞稿指出，灰色地帶戰術旨在動搖區域穩定，雖未達到武力衝突，但這是危險的戰略，為中國未來強勢介入區域做前置安排。

為因應中國逐漸擴大的區域侵擾威脅，法案要求國務院改善美國與印太夥伴合作，國務卿需提交中國在印太地區的行動監測報告，確認相關部門、計畫與涉事者進行監督。任務編組追蹤、制定及強化對抗及減緩灰色地帶影響的工具，評估執行進度與表現，向國會提出說明。

法案指示國務院需再確認，美國與印太盟友夥伴及民營機構，就強化嚇阻中國侵擾是否還有關鍵項目可攜手。這符合美國利益、全球經濟與區域形勢。

達克沃斯表示，中國增加印太侵擾影響區域夥伴，也威脅美國經濟與國安。美國是太平洋國家，仰賴開放與自由的印太架構，但中國透過灰色地帶損害區域穩定。法案將協助確保美國與夥伴協調，嚇阻威脅國安的行動。

布萊克本強調，中共無須動武，以網攻、經濟脅迫、資訊戰與各種危及美國與夥伴的灰色地帶戰術，持續策畫規避監察與針對盟邦的惡意行為。法案可增加對抗中共損害區域利益及侵擾印太地區的能力。

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