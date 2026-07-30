中國灰色地帶侵擾加劇 美參議員提法案因應

美國跨黨派聯邦參議員今天提出對抗中國灰色地帶戰術的法案，國務院須提交監測中國印太地區灰色行動報告，強化與區域夥伴合作。提案議員達克沃斯指出，法案可確保美國與盟友協調，符合各方利益。

中國在印太海域以挑釁及脅迫等手法，威脅美國區域夥伴及國家安全。民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）與共和黨籍的布萊克本（Marsha Blackburn），29日共同提出因應中國在區域進行灰色地帶侵擾的法案。

參院外交委員會成員達克沃斯曾多次訪台，與外交部、海委會及各政黨直接交流溝通。

達克沃斯公布新聞稿指出，灰色地帶戰術旨在動搖區域穩定，雖未達到武力衝突，但這是危險的戰略，為中國未來強勢介入區域做前置安排。

為因應中國逐漸擴大的區域侵擾威脅，法案要求國務院改善美國與印太夥伴合作，國務卿需提交中國在印太地區的行動監測報告，確認相關部門、計畫與涉事者進行監督。任務編組追蹤、制定及強化對抗及減緩灰色地帶影響的工具，評估執行進度與表現，向國會提出說明。

法案指示國務院需再確認，美國與印太盟友夥伴及民營機構，就強化嚇阻中國侵擾是否還有關鍵項目可攜手。這符合美國利益、全球經濟與區域形勢。

達克沃斯表示，中國增加印太侵擾影響區域夥伴，也威脅美國經濟與國安。美國是太平洋國家，仰賴開放與自由的印太架構，但中國透過灰色地帶損害區域穩定。法案將協助確保美國與夥伴協調，嚇阻威脅國安的行動。

布萊克本強調，中共無須動武，以網攻、經濟脅迫、資訊戰與各種危及美國與夥伴的灰色地帶戰術，持續策畫規避監察與針對盟邦的惡意行為。法案可增加對抗中共損害區域利益及侵擾印太地區的能力。