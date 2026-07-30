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印青年示威逼政府讓步 破莫迪不敗神話

聯合報／ 國際中心／綜合報導
印度發生醫學院入學考試試題外洩、影響大約200萬名學生的事件，演變成總理莫迪2014年掌權以來規模最大的青年抗議行動。路透
印度發生醫學院入學考試試題外洩、影響大約200萬名學生的事件，演變成總理莫迪2014年掌權以來規模最大的青年抗議行動。路透

印度青年近期就考試弊端與就業前景發起示威，成功迫使印度總理莫迪政府讓步。分析人士指出，莫迪長年打造的「不敗」形象，如今正面臨他執政以來最嚴峻挑戰。

法新社報導，由網路運動「蟑螂人民黨」發起的示威上周自新德里擴散至全國各城市，最終迫使教育部長普拉德漢請辭，為五月全國醫學院入學考試考題外洩事件負責。這起事件影響超過兩百萬學生，導致他們被迫重考。

「蟑螂人民黨」名稱來自印度一名大法官稱待業青年為蟑螂，分析家表示，這次運動反映印度青年對各種議題的不滿，包括青年失業率居高不下。去年印度十五到廿九歲人口失業率達百分之九點九。

印度政府起初打算強力遏制抗議，警方本月廿日鎮壓試圖遊行前往國會的群眾，反而促使社會大眾支持示威。隨著抗議聲勢高漲，印度當局發現「堅持到底」的政治代價可能比讓步更高。

一名分析人士告訴法新社：「這些年輕人證明，只要勇敢站出來就有可能成功。他們已經突破恐懼障礙。」政府也做出其他讓步，包括同意不會起訴在動亂中被拘留的抗議者。

分析人士表示，這是七十五歲的莫迪自二○一四年執政以來，極少數因公眾壓力被迫退讓的例子之一。

莫迪傳記作者穆霍帕德耶說，教育部長請辭「確實令人意外，因為莫迪不是會輕易退縮的人」。他認為，這次挫敗是莫迪自二○○一年以古茶拉底邦邦長身分崛起以來，「莫迪品牌」所遭遇「最沉重打擊」。

這波抗議也削弱外界對莫迪及其右翼執政黨「印度人民黨」戰無不勝的印象。不過儘管遭遇挫折，莫迪仍主導全國政壇，其政府試圖控制危機，承諾進行法律改革，迅速懲處洩題案涉案者。

動亂發生的時機相當敏感，印度明年將舉行重大地方選舉，印度人民黨正在為旁遮普邦、古茶拉底邦與北方邦選舉備戰。

對印度高度分裂的在野勢力而言，這波抗議提供了向政府施壓的難得機會。

莫迪不只在街頭受挫，也在網路失利。印度人民黨目前在Instagram約有九百六十萬名粉絲，五月才發起的蟑螂人民黨運動已吸引逾二千六百萬名粉絲。

印度人民黨在Instagram與Ｘ平台也面臨大量短影音和迷因衝擊。莫迪日前刻意發布兩支直式自拍短影音，承諾徹查考題外洩案。這有別於他以往精心拍攝的影片，但他的短影音很快又引來網友嘲諷。

莫迪 青年 神話

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