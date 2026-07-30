傳賣伊朗防空飛彈 陸駁斥

中東戰火持續之際，美國總統川普日前才表示，大陸國家主席習近平在五月北京「川習會」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋大陸企業。不過，路透廿九日引述三名知情人士報導，伊朗預計在數周內接收首批最多四百套大陸製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約六千至七千萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。

路透報導，這筆合約涵蓋三百至四百套陸製「人攜式防空系統」，包括前衛12（QW-12）及飛弩16（FN-16）型飛彈。消息人士表示，交易由總部位於香港的中青寶上國際投資有限公司簽署，該公司在伊朗與中國大陸供應商間扮演中介角色。

截至目前，伊朗尚未回應此事；大陸外交部則表示，相關報導「完全沒有根據」，並稱中國始終致力於推動和平、促進衝突結束。中青寶上國際投資公司的母公司、位於北京的中青寶上集團，也未回覆相關消息。

消息人士表示，儘管協議已簽署，實際交付時間、數量及其他執行細節仍可能調整。根據雙方商定計畫，設備初步交貨預計從新疆烏魯木齊出發，再經巴基斯坦轉運至伊朗。對此，巴基斯坦軍方公共關係部門表示，有關巴基斯坦參與中國向伊朗供應防空武器的說法「完全是捏造且錯誤的」。

路透指出，美國與以色列過去數月攻擊伊朗境內與飛彈、無人機及防空計畫相關設施，伊朗則以彈道飛彈及無人機反擊。這場衝突暴露伊朗在保護軍事基地及戰略基礎設施方面的能力缺口。數百套人攜式防空系統若完成交付，將擴大伊朗短程防空武器庫存。