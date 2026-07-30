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陸向青年運動交涉 保自家油輪通行

聯合報／ 編譯周辰陽、記者謝守真／綜合報導
7月23日，葉門亞丁港外海的一艘船隻。伊朗支持的青年運動聲稱以飛彈和無人機襲擊沙烏地阿拉伯油輪後，此處海上交通仍維持穩定。路透
7月23日，葉門亞丁港外海的一艘船隻。伊朗支持的青年運動聲稱以飛彈和無人機襲擊沙烏地阿拉伯油輪後，此處海上交通仍維持穩定。路透

路透廿九日獨家報導，與伊朗結盟的葉門青年運動誓言阻止船隻進入沙烏地阿拉伯港口後，六名知情人士表示，中國已與青年運動直接談判，確保中方油輪通過紅海南部海域時免遭攻擊。

北京正設法維持沙烏地阿拉伯紅海沿岸碼頭的石油出口，以延布港為主，填補伊朗實際關閉荷莫茲海峽造成的供應缺口。曼德海峽位於紅海南端，東岸為葉門。從延布港向南航行，經曼德海峽前往亞洲，平均需時十六天；若向北轉往蘇伊士運河，接著向西航行，再繞過非洲南下，則需五十天。

青年運動廿日宣布封鎖措施，並發送電子郵件警告國際航運公司，船隻若在沙烏地阿拉伯港口裝卸貨物，可能遭到攻擊。這項封鎖在伊朗戰爭中開闢一條對抗美國及其盟友的新戰線，攻擊範圍也擴大至向中東以外市場運送能源及其他物資的油輪。

青年運動封鎖紅海以來，已陸續攻擊多艘沙國油輪。二名分屬不同管道的中國貿易消息人士表示，部分試圖經曼德海峽進入紅海的油輪，因安全疑慮改變航向。

不過，根據Kpler分析船舶追蹤資料，自青年運動宣布限制措施以來，至少已有四艘油輪從沙國港口裝載原油後啟程前往中國，並安全通過曼德海峽。

包括一名伊朗資深官員在內的消息人士表示，北京已直接要求青年運動承諾讓中國油輪安全通行，也是最早直接聯繫青年運動、商談船隻通過曼德海峽的國家之一。其中一人指出，中國官員已逐艘向青年運動確認通行許可；二名聽取德黑蘭簡報的地區官員則告訴路透，中國與青年運動均已將各自行動告知伊朗。

對此大陸外交部發言人毛寧昨日下午表示，中方密切關注紅海局勢發展，認為地區各國的主權、安全都應當得到尊重，國際航道的安全暢通應該應當共同守護。「中方呼籲相關各方繼續通過對話協商，妥善化解矛盾分歧，推動紅海局勢降溫」。

二名接近青年運動的消息人士則告訴路透，青年運動一直與中國維持良好關係，雙方過去也曾經密切協調，尤其是沙烏地阿拉伯輸往中國的石油運輸。

油輪 青年 葉門

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