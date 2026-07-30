戰爭纏身 川普罕見避媒體鏡頭

紐約時報報導，美國總統川普廿八日先後與烏克蘭總統澤倫斯基及以色列總理內唐亞胡會面，兩場會議罕見避開媒體鏡頭，川普也未說明詳細成果。這項安排凸顯川普深陷他曾承諾迅速解決、如今卻遲遲無法結束的伊朗及俄烏衝突。

川普向來喜歡在象徵美國權力的橢圓辦公室接待外國領袖，並讓大批媒體記錄會面過程。然而，內唐亞胡當天從側門進入白宮，澤倫斯基的會談也未對外公開，川普幾乎整天都讓兩名訪客自行說明內容，作法相當反常，耐人尋味。

內唐亞胡與澤倫斯基都希望藉由白宮會晤，展現與川普站在同一陣線。但隨著戰事延長，兩人逐漸成為川普未能兌現承諾的象徵，戰爭未能迫使伊朗重返談判桌，俄烏戰爭同樣看不到迅速落幕跡象。

路透報導，川普會晤內唐亞胡前已公開流露不滿，批評對方率先向媒體披露會談內容。他表示：「你為什麼不直接告訴我？為什麼非得向全世界宣布？」並指此舉是想讓美國繼續介入伊朗問題。紐約郵報近日引述耶路撒冷消息人士稱，內唐亞胡準備向川普提出情報，指伊朗正在地下設施「鎬山」擴建核設施，並謊稱有意達成和平協議。

這場閉門會議持續約一小時，會後白宮高層表示，川普與內唐亞胡關係穩固，並讚揚以色列協助美國削弱伊朗發展核武的能力。內唐亞胡則淡化雙方歧見，形容這是與川普「最佳談話之一」，雙方在確保伊朗無法取得核武等目標上展現全面夥伴關係與共識。

華爾街日報指出，儘管美以如此表態，仍未明確說明白宮近期的伊朗策略，以及以色列將扮演何種角色。

澤倫斯基稍早也與川普會談，會後澤倫斯基在社群媒體表示兩人進行「良好的會談」，並討論由烏克蘭生產愛國者飛彈計畫，以及重啟與俄羅斯的和平談判。

澤倫斯基去年初曾在橢圓辦公室與川普公開口角，雙方不歡而散；此次他穿黑色西裝赴會，兩人關係也逐漸回溫。

兩場戰爭如今更出現相互交織跡象。俄國使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭，烏克蘭則開始向波灣國家輸出低成本反無人機系統，並在上周末攻擊裏海一艘伊朗貨輪，引外界擔憂，伊朗戰爭與俄烏戰爭正逐漸匯合成一場持續升溫的全球衝突。

美國前駐烏克蘭大使、現任大西洋理事會歐亞中心資深主任赫布斯特表示，川普的處境已削弱共和黨期中選舉前景。他說：「川普不喜歡被欺負，但他現在正遭到欺壓，而他能採取的行動相當有限。」

歐巴馬時期國防部副助理部長、現為麥肯研究所執行主任法卡斯指出，俄國總統普亭將觀察川普目前支持烏克蘭的態度能維持多久，因為川普在這類談判中「向來不是以立場一致著稱」。

會後，川普在社群平台發文表示，與內唐亞胡及多位眾議員進行一場非常愉快的會議，「會中顯然討論許多重要議題」。白宮未公布兩場會談詳細成果。白宮發言人李維特僅在社群平台Ｘ表示，兩場會談都「正面且富有成效」。