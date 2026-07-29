澤倫斯基：川普已批准烏克蘭生產「愛國者」導彈

烏克蘭總統澤倫斯基本周二（7月28日）在接受福克斯新聞（Fox News）主持人肖恩·漢尼提（Sean Hannity）採訪時表示，他在與美國總統川普會晤時討論了美國向烏克蘭授予生產「愛國者」防空系統許可的問題。他表示：「我們與川普總統進行了良好的會晤。他同意向我們頒發許可，之後我與美國一些實力雄厚的軍工企業代表會面，希望能夠展開聯合生產。」

白宮未立即回應德新社的置評請求。

關係升溫

澤倫斯基與川普的關係近期有所升溫。川普7月初在安卡拉北約峰會期間與澤倫斯基會晤並宣布，美國計劃向烏克蘭頒發許可證，允許其生產自己的遠程「愛國者」導彈，以保衛其城市和能源基礎設施。7月28日，澤倫斯基赴美國出席已故美國參議員林賽·格雷厄姆的葬禮前與川普在白宮橢圓形辦公室舉行了閉門會晤。據美國媒體報導，會談持續了一個多小時。川普隨後在其社交平台「真實社交」（Truth Social）上僅表示，與澤倫斯基的會晤進行得「非常好」。

外界指出，這些會面突顯了曾經對繼續向基輔提供援助持懷疑態度的川普，在烏克蘭繼續抵禦俄羅斯的猛烈進攻之際，對澤倫斯基的態度好轉。中東持續不斷的衝突佔據了川普政府今年的大部分注意力。上周末，烏克蘭在裡海擊中一艘俄軍艦艇和數艘與伊朗有關的軍火船。澤倫斯基聲稱俄羅斯一直在向伊朗提供美國在波斯灣基地的衛星圖像。

愛國者系統被認為是烏克蘭對抗俄羅斯彈道導彈的唯一有效防禦系統，但庫存稀缺。美國針對伊朗的軍事行動進一步消耗了愛國者系統的庫存。

（德新社等）

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