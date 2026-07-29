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芬蘭總統會晤澤倫斯基 討論與美合作促終結俄烏戰爭

中央社／ 赫爾辛基29日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（左）出席南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢告別式前，與芬蘭總統史塔布（右）交談。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）出席南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢告別式前，與芬蘭總統史塔布（右）交談。 美聯社

芬蘭總統史塔布28日赴美國華府出席聯邦參議員葛蘭姆（LindseyGraham）喪禮時與烏克蘭總統澤倫斯基會面，澤倫斯基認為俄羅斯正承受沉重戰場損失及經濟惡化；史塔布隨後在X表示，兩人討論如何持續與美國合作，以推動結束俄烏戰爭及實現持久和平。

史塔布（Alexander Stubb）曾在喪禮前與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，討論烏克蘭局勢及持續與美國合作等議題。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，澤倫斯基在喪禮前先赴白宮與美國總統川普會晤。澤倫斯基在社群平台X透露，雙方討論愛國者（Patriot）防空系統生產授權及其他援助烏克蘭方案，也談及推動外交進程，雙方團隊已就後續聯繫達成共識，並感謝美國持續支持烏克蘭。

澤倫斯基隨後與史塔布再次會面。澤倫斯基在X表示，雙方討論與美方會談成果及外交前景，並認為俄羅斯正承受沉重戰場損失，經濟情勢也日益惡化。史塔布則在X表示，兩人討論如何持續與美國合作，以推動結束俄烏戰爭及實現持久和平。

報導指出，追思禮拜於華府國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行，史塔布當天接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時說，葛蘭姆辭世是南卡羅來納州、美國、歐洲乃至全世界的損失。他形容，「葛蘭姆是很棒的朋友，心胸大，腦袋也大，他能把我們所有人逗笑。」

史塔布也談到葛蘭姆與烏克蘭的淵源。他說，葛蘭姆挺身捍衛核心價值，全力奮戰到底。烏克蘭戰事，是他最看重的一件事。葛蘭姆辭世前一天才到基輔會晤澤倫斯基。

川普在追思儀式致詞時回顧與葛蘭姆多年情誼，形容他是「為國家而生」的政治人物，並表示「我們永遠不會忘記他，沒有人能取代他，我會想念他」。

史塔布當天也會晤多位美國聯邦參議員，包括夏亨（Jeanne Shaheen）、利德（Jack Reed）、昆斯（ChrisCoons）、里契（Jim Risch）及韋克爾（RogerWicker）。史塔布表示，雙方就烏克蘭、俄羅斯、北大西洋公約組織（NATO）及伊朗等議題交換意見。

葛蘭姆長期支持烏克蘭，也是共和黨外交與國安政策的重要人物。芬蘭「國家廣播公司」（Yle）並引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導指出，葛闌姆曾建議史塔布與川普透過打高爾夫建立互動，促成兩人建立聯繫，被視為史塔布與川普「高爾夫外交」的重要推手，也使史塔布成為少數與川普保持密切互動的歐洲領袖之一。

這場喪禮除了美國正副元首之外，還有多名外國領袖參加，包括史塔布、澤倫斯基及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等。

澤倫斯基 俄烏戰爭 芬蘭 烏克蘭 川普

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