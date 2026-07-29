快訊

皮膚科名醫診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台灣首部自製電影《薛平貴與王寶釧》1956 年上映引轟動 膠捲卻消失近60年

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

印度青年示威迫政府讓步 分析：莫迪不敗神話破滅

中央社／ 班加羅爾29日綜合外電報導

印度青年近期就考試弊端與就業前景發起示威抗議，成功迫使印度總理莫迪政府做出讓步。分析人士指出，莫迪長年打造的「不敗」形象，如今正面臨他執政以來最嚴峻的挑戰。

法新社報導，由網路運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）發起的示威上週自新德里擴散至全國各城市，最終迫使教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）請辭。

政府也做出其他讓步，包括同意不會起訴在動亂中被拘留的抗議者。

分析人士表示，這是75歲的莫迪（Narendra Modi）自2014年執政以來，極少數因公眾壓力而被迫退讓的例子之一。

莫迪傳記作者穆霍帕德耶（NilanjanMukhopadhyay）告訴法新社，教育部長請辭「確實令人意外，因為莫迪的性格不是會輕易退縮那種人」。

穆霍帕德耶認為，這次挫敗是莫迪自2001年以古茶拉底邦（Gujarat）邦長身分崛起以來，「莫迪品牌」（brand Modi）所遭遇「最沉重打擊」。

他說：「苦心經營25年的品牌如今遭到重創，我不是很確定他是否能立刻恢復元氣。」

●莫迪不敗形象重挫

印度政府起初看來有信心能遏制抗議活動，但警方本月20日鎮壓試圖遊行前往國會的群眾，反而促使社會大眾支持示威運動，並將原本針對考試洩題的憤怒，轉化為年輕世代普遍不滿的宣洩。

隨著抗議聲勢高漲，印度當局發現「堅持到底」的政治代價可能比讓步更高。

一名分析人士告訴法新社：「這些年輕人證明，只要勇敢站出來就有可能成功。他們已經突破恐懼的障礙。」

分析人士指出，這波抗議也削弱外界對莫迪及其右翼執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party,BJP）戰無不勝的印象。

不過儘管遭遇挫折，莫迪仍主導全國政壇，其政府試圖控制住危機，承諾進行法律改革，以及迅速懲處洩漏考題涉案者。

動亂發生的時機相當敏感，印度明年將舉行重大地方選舉，印度人民黨正在為旁遮普邦（Punjab）、古茶拉底邦與北方邦（Uttar Pradesh）選舉備戰。

對印度高度分裂的在野勢力而言，這波抗議提供了向政府施壓的難得機會。

然而分析人士說，反對陣營能否把青年怒火轉化為選票，取決於他們是否能團結一致挑戰印度人民黨。

●失去網路輿論主導地位

分析人士還認為，莫迪不只在街頭受挫，也在網路失利。抗議暴露出數位生態迅速轉變，印度人民黨不再像從前那樣主導線上輿論。

印度人民黨目前在Instagram約有960萬名粉絲，5月才發起的網路運動蟑螂人民黨則已吸引逾2600萬名粉絲。

比起掌控敘事，印度人民黨在Instagram與X平台反而面臨大量短影音和迷因衝擊。

為與社群媒體受眾產生連結，莫迪日前發布兩支直式自拍短影音，承諾對考題外洩涉案者採取更強硬行動。

這樣的形式有別於他以往事先精心安排內容的影片，但他的短影音很快又引來網友嘲諷。

莫迪 印度 神話

延伸閱讀

ETC 台灣隊攻進印度 首座自由流電子收費系統正式上路

下班路上也加班！印度社畜等紅燈「掏筆電工作」 網嘆：該頒最佳奴隸獎

日職／簽下史上首位印度球員！西武獅本部長：曾獲柔道亞軍、有潛力

短影音吸注意力 偏鄉學生刷社群影片成日常

相關新聞

日本民調：日相高市早苗好感度跌破一半 執政後首見

日媒今天公布最近的網路民調顯示，對於首相高市早苗抱有好感的人，比例不到一半，為她上台後首見。主因是家庭主婦，以及支持保守...

俄羅斯控Telegram創辦人涉共謀恐怖主義 發布國際通緝令

俄羅斯今天表示，通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫（PavelDurov）涉嫌「共謀恐怖主義」，已針對度洛夫發...

尹錫悅戒嚴案首件定讞判7年 律師資格依法遭撤銷

因妨礙韓國高級公職人員犯罪調查處（CIO，簡稱公調處）執行逮捕令而遭判刑7年定讞的前總統尹錫悅，律師執照已被吊銷

俄朝首座跨境橋將完工 烏克蘭這些調查資料懷疑是軍事走廊

連接俄羅斯與朝鮮(北韓)的首座跨境公路大橋工程已接近完工。俄羅斯與朝鮮表示，興建該橋旨在擴大雙邊貿易、促進人員往來及發展觀光旅遊。不過，烏克蘭人權組織Truth Hounds發布調查報告指出，這座新橋未來可能具備軍事後勤運輸價值，引發外界關注其對俄烏戰爭及區域安全的潛在影響。

美伊開戰後川普首晤內唐亞胡 會談後雙方皆稱「正面有成果」

川普總統28日在白宮會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，這是伊朗戰爭開打以來兩人首度碰面。內唐亞胡會後在Instagram發文表示與川普完成「非常棒」的會談，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，這場閉門會議歷時約一個半小時，會議正面且成果豐碩。

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

美國期刊「外交事務」28日刊出題為「最孤立的島嶼：美國真的會防衛台灣嗎？」的書評專文指出，如今中國每天利用灰色地帶手段逐步改變台海現狀，已成為美國嚇阻北京最棘手的問題，美台至今未削弱北京利用這項手段的能力與意願；而華府是否真有意願升高對抗、承擔保衛台灣的代價，仍是美國對台戰略的根本疑問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。