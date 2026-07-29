印度青年示威迫政府讓步 分析：莫迪不敗神話破滅

印度青年近期就考試弊端與就業前景發起示威抗議，成功迫使印度總理莫迪政府做出讓步。分析人士指出，莫迪長年打造的「不敗」形象，如今正面臨他執政以來最嚴峻的挑戰。

法新社報導，由網路運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）發起的示威上週自新德里擴散至全國各城市，最終迫使教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）請辭。

政府也做出其他讓步，包括同意不會起訴在動亂中被拘留的抗議者。

分析人士表示，這是75歲的莫迪（Narendra Modi）自2014年執政以來，極少數因公眾壓力而被迫退讓的例子之一。

莫迪傳記作者穆霍帕德耶（NilanjanMukhopadhyay）告訴法新社，教育部長請辭「確實令人意外，因為莫迪的性格不是會輕易退縮那種人」。

穆霍帕德耶認為，這次挫敗是莫迪自2001年以古茶拉底邦（Gujarat）邦長身分崛起以來，「莫迪品牌」（brand Modi）所遭遇「最沉重打擊」。

他說：「苦心經營25年的品牌如今遭到重創，我不是很確定他是否能立刻恢復元氣。」

●莫迪不敗形象重挫

印度政府起初看來有信心能遏制抗議活動，但警方本月20日鎮壓試圖遊行前往國會的群眾，反而促使社會大眾支持示威運動，並將原本針對考試洩題的憤怒，轉化為年輕世代普遍不滿的宣洩。

隨著抗議聲勢高漲，印度當局發現「堅持到底」的政治代價可能比讓步更高。

一名分析人士告訴法新社：「這些年輕人證明，只要勇敢站出來就有可能成功。他們已經突破恐懼的障礙。」

分析人士指出，這波抗議也削弱外界對莫迪及其右翼執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party,BJP）戰無不勝的印象。

不過儘管遭遇挫折，莫迪仍主導全國政壇，其政府試圖控制住危機，承諾進行法律改革，以及迅速懲處洩漏考題涉案者。

動亂發生的時機相當敏感，印度明年將舉行重大地方選舉，印度人民黨正在為旁遮普邦（Punjab）、古茶拉底邦與北方邦（Uttar Pradesh）選舉備戰。

對印度高度分裂的在野勢力而言，這波抗議提供了向政府施壓的難得機會。

然而分析人士說，反對陣營能否把青年怒火轉化為選票，取決於他們是否能團結一致挑戰印度人民黨。

●失去網路輿論主導地位

分析人士還認為，莫迪不只在街頭受挫，也在網路失利。抗議暴露出數位生態迅速轉變，印度人民黨不再像從前那樣主導線上輿論。

印度人民黨目前在Instagram約有960萬名粉絲，5月才發起的網路運動蟑螂人民黨則已吸引逾2600萬名粉絲。

比起掌控敘事，印度人民黨在Instagram與X平台反而面臨大量短影音和迷因衝擊。

為與社群媒體受眾產生連結，莫迪日前發布兩支直式自拍短影音，承諾對考題外洩涉案者採取更強硬行動。

這樣的形式有別於他以往事先精心安排內容的影片，但他的短影音很快又引來網友嘲諷。