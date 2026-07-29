日本民調：日相高市早苗好感度跌破一半 執政後首見

日媒今天公布最近的網路民調顯示，對於首相高市早苗抱有好感的人，比例不到一半，為她上台後首見。主因是家庭主婦，以及支持保守色彩強烈政黨的選民，好感度下滑明顯。

「朝日新聞」與大阪大學社會心理學教授三浦麻子，於本月4日到6日透過網路調查公司，調查日本全國1819名選民的想法，並在今天公布調查結果。

這項調查把好感度分為11級，0是最反感、10是最有好感，換言之，數字愈小愈反感，數字愈大愈有好感。

而選擇大於中間值5的民眾，也就是對高市抱有好感的人，在前一次也就是2月調查時為52%，到了這次的調查則為43%，且跟她2月率領自民黨在眾院選舉大勝時期相比，減少9個百分點。

「朝日新聞」指出，這是自2025年10月高市政府成立以來，首次見到對高市抱有好感的人不到一半。

另外，另一間日媒「每日新聞」於本月18日、19日實施的全國民調顯示，高市內閣的支持率較6月大幅下滑10個百分點，來到41%，創高市內閣上路以來新低，且首次跌破50%。另一方面，不支持率則增加9個百分點至44%，首度超越支持率。

高市內閣去年10月成立以來，一直維持高支持率，連續3個月都超過65%。今年1月雖跌破60%，降至57%，但自民黨2月於眾議院選舉大勝後，又回升至61%。

然而，自3月起，她的支持率開始下滑，5月降至50%，6月則持平於51%，仍大幅高於不支持率。但到了7月，支持率大幅下跌。

其中，女性支持率的下滑尤其顯著。按性別分析，男性支持率為50%，雖較上月下降8個百分點，但仍有半數支持，且高於不支持率42%。

相較之下，女性支持率較上月大減11個百分點，降至36%，不僅大幅低於不支持率47%，也是首次出現女性族群中不支持率超越支持率的情況，顯示女性支持者流失，對整體支持率產生重大影響。

日本新聞網（NNN）與「讀賣新聞」實施的民意調查也顯示，高市內閣7月的支持率，較上月調查大跌12個百分點，來到57%，為高市執政以來最低。

日本電視台（Nippon TV）政治線記者矢岡亮一郎就此分析，3大主因是無黨派選民支持流失、政策「優先順序」失當、「不願說明」的態度。

首相官邸一名幹部透露，「政府給人的印象，是一直在推動『皇室典範』修正案、國旗損壞罪等與國民生活沒有直接關係的政策。」而這次調查也顯示，社會上仍有強烈聲音希望高市能夠在國會審議等場合，更充分地說明法案與政策。