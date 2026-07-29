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俄羅斯控Telegram創辦人涉共謀恐怖主義 發布國際通緝令

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導
通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫。 美聯社
通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫。 美聯社

俄羅斯今天表示，通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫（PavelDurov）涉嫌「共謀恐怖主義」，已針對度洛夫發布國際通緝令。

法新社報導，出生於俄羅斯的度洛夫是知名科技創業家，長年旅居海外，擁有法國及阿拉伯聯合大公國雙重國籍。隨著莫斯科當局近年加強管控網路，他多次與俄羅斯政府發生衝突。

度洛夫創辦的Telegram是俄羅斯主要通訊平台之一。俄國官員過去曾多次試圖封鎖Telegram或限制其發展，以施壓度洛夫交出用戶資料，或促使民眾改用未加密、由官方支持的替代通訊軟體。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）在聲明中表示：「已對Telegram管理負責人度洛夫發布國際通緝令。」

莫斯科當局近年經常以涉嫌支持「恐怖主義」或「極端主義」等罪名，打壓政治異議人士及反對派人士。

俄羅斯指稱，Telegram遭烏克蘭安全部門用作招募平台，誘使俄羅斯民眾從事破壞活動，並指控度洛夫未刪除平台上的「違禁資訊」。

現年41歲的度洛夫目前居住法國，法國當局也因Telegram涉嫌散布非法內容而對他展開司法程序。

出生於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）故鄉聖彼得堡的度洛夫，曾創辦被譽為「俄羅斯版臉書」的社群網站VKontakte（VK）。

2010年代中期，VKontakte在俄羅斯政府施壓下易主，度洛夫也被迫離開公司，之後創立Telegram。

Telegram 通緝 恐怖主義 俄羅斯

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