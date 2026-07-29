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聯合國調查：美軍事承包商涉為蘇丹叛軍送傭兵武器

中央社／ 倫敦／開羅28日綜合外電報導

聯合國最新報告草案指出，數架與美國軍事承包商有關聯的波音727客機，涉嫌刻意避開追蹤，為蘇丹快速支援部隊（RSF）運送傭兵、武器和無人機

路透社報導，聯合國調查人員曾指控蘇丹快速支援部隊在蘇丹達佛（Darfur）地區犯下種族滅絕罪行。

報告指出，專家小組透過4個可靠消息來源，確認這批飛機曾載運RSF戰士、傭兵以及無人機、武器等軍事裝備，並引述2名目擊者說法及2個成員國的通訊紀錄，但未提供更多細節。

路透社在7月15日發布的調查報導中，追蹤3架老舊波音飛機的飛行軌跡，發現這些飛機從查德（Chad）一座機場飛往RSF位於蘇丹、利比亞和索馬利亞使用的後勤樞紐，其中一架飛機去年5月被毀時，機上還載有RSF戰士，但關於機上載運的貨物仍有許多細節成謎。

值得注意的是，這些飛機的營運商，與前美國陸軍特種部隊士兵、美國政府多年來的承包商蕭爾利斯（Steven Shaulis）有關，而路透社並未發現蕭爾利斯或旗下公司曾受當局制裁，也沒有被控從事不當行為。

蕭爾利斯並未針對聯合國報告相關提問做出回應，先前也拒絕回答與自家公司或波音飛機有關的問題。RSF則未回應置評請求。

這份聯合國報告由「蘇丹問題專家小組」撰寫，這個小組獲聯合國安全理事會授權，負責監督2004年對達佛實施的武器禁運，報告草稿已交由聯合國安理會審查，待審查後預計9月正式發布。

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