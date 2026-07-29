尹錫悅戒嚴案首件定讞判7年 律師資格依法遭撤銷

因妨礙韓國高級公職人員犯罪調查處（CIO，簡稱公調處）執行逮捕令而遭判刑7年定讞的前總統尹錫悅，律師執照已被吊銷。

韓聯社報導，尹錫悅在從政之前曾任檢察官。而根據韓國相關法律，凡遭判處監禁刑定讞者，不得繼續擔任律師。

尹錫悅2024年底一夜之間戒嚴又解嚴，引發軒然大波；隔年1月因涉嫌妨礙公調處執行逮捕令等罪名遭起訴。大法院本月稍早維持二審判處有期徒刑7年的原判。

這也是他面臨的多項刑事指控中第一個判決定讞的案件。

韓國律師協會近期已註銷他的執業資格。

尹錫悅目前身上有多項審判在身，包括因2024年底發布戒嚴涉嫌「內亂首謀罪」而於今年2月被宣判無期徒刑；尹錫悅已對此提出上訴。