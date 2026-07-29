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委內瑞拉召見伊朗大使 抗議蔑視卡拉卡斯言論

中央社／ 卡拉卡斯28日綜合外電報導

委內瑞拉今天表示召見伊朗大使，抗議「輕蔑且不當」言論。委國官員並未說明言論內容為何，但影片顯示，伊朗外長阿拉奇宣稱在與美國的談判上，伊朗「不是委內瑞拉」。

法新社報導，委內瑞拉外交部今天在聲明中表示，已召見長期盟友伊朗的駐委國大使，就被視為「輕蔑且不當」的言論提出抗議。

這份透過社群媒體發布的聲明寫道：「伊朗伊斯蘭共和國駐委內瑞拉大使被召至委內瑞拉外交部，就針對委國機構與當局所發表的輕蔑、不當言論，接獲一份抗議照會。」

媒體詢問委內瑞拉當局所指言論為何，官員並未具體說明。但網路流傳影片顯示，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）日前曾表示，在與美國的談判上，伊朗「不是委內瑞拉」。

委內瑞拉與伊朗的關係日趨轉涼，恐讓這兩個石油資源豐富的國家走向轉捩點；自委國總統查維斯（Hugo Chavez）1999年崛起後，雙方一直是忠實盟友及商業夥伴。

查維斯深受反帝國主義論述影響，對「美帝」抱持敵意。在他主政下，委內瑞拉與伊朗的關係更加緊密，並因共同敵人美國而結為盟友。

除了意識形態相近，兩國過去30年也高調簽署多項公開協議，遍及能源、礦業、衛生及教育等領域。

2020年，委內瑞拉深陷嚴重經濟危機，由於無法自行提煉石油，伊朗曾運送150萬桶汽油支援。

2025年，委內瑞拉因美國制裁而難以採購藥品，伊朗亦曾運送逾200萬劑小兒麻痺及肝炎疫苗。

美國1月透過軍事行動推翻左傾的馬杜洛（NicolasMaduro）後，委內瑞拉新的臨時政府可能會以不同態度對待伊朗，藉此討好美國。

委內瑞拉將就未來新政府的組成展開協商，這項協商預計將在美國監督下於8月1日展開。

伊朗 阿拉奇 委國

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