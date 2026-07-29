澤倫斯基訪美 稱俄烏戰爭主導權不在普亭手中

根據美國福斯新聞（Fox News）今天播出的專訪，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示俄軍損失慘重，這場戰爭主導權不在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）手中。

法新社報導，澤倫斯基前往華府會晤美國總統川普，並出席參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）葬禮，葛蘭姆生前支持烏克蘭。澤倫斯基訪美期間說：「現在普亭每月折損3萬名士兵…損失慘重，但他不願停止這場戰爭。因此現在主導權不在普亭手中。」

澤倫斯基也與美國多位參議員見面，談及針對俄羅斯能源收入祭出廣泛制裁。參議院之後以壓倒性票數通過相關法案。

澤倫斯基接受福斯新聞主持人尚漢尼提（SeanHannity）專訪時談到終結戰爭的希望。

他說：「我們希望結束這場戰爭。我們一直都想…川普總統希望這樣，歐洲各國也希望…但普亭不願意。」

澤倫斯基也說，他與川普會面時，雙方討論美國授權烏克蘭共同生產愛國者（Patriot）防空系統一事，這對抵禦俄羅斯致命空襲至關重要。

川普本月稍早在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間表示，烏克蘭將獲得生產愛國者攔截飛彈的許可。

澤倫斯基告訴尚漢尼提：「我們是在（土耳其首都）安卡拉（Ankara）開始推動讓烏克蘭獲得愛國者生產授權。」

他接著說：「我們今天與川普總統有良好的會談。他同意將授予我方許可，之後我與美國實力雄厚的軍事企業代表會談。我希望我們將共同生產。」