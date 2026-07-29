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青年運動封鎖紅海 北京傳直接交涉、確保中國油輪安全通行

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一艘船隻25日通過葉門南部海岸附近的曼德海峽。法新社
一艘船隻25日通過葉門南部海岸附近的曼德海峽。法新社

路透29日獨家報導，與伊朗結盟的葉門青年運動誓言阻止船隻進入沙烏地阿拉伯港口後，6名知情人士表示，中國已與青年運動直接談判，確保中方油輪通過紅海南部海域時免遭攻擊。

北京正設法維持沙烏地阿拉伯紅海沿岸碼頭的石油出口，以延布港為主，填補伊朗實際關閉荷莫茲海峽造成的供應缺口。曼德海峽位於紅海南端，東岸為葉門。從延布港向南航行，經曼德海峽前往亞洲，平均需時16天；若向北轉往蘇伊士運河，接著向西航行，再繞過非洲南下，則需50天。

青年運動20日宣布封鎖措施，並發送電子郵件警告國際航運公司，船隻若在沙烏地阿拉伯港口裝卸貨物，可能遭到攻擊。這項封鎖在伊朗戰爭中開闢一條對抗美國及其盟友的新戰線，攻擊範圍也擴大至向中東以外市場運送能源及其他物資的油輪。

青年運動上周表示，已對沙烏地阿拉伯的2艘油輪「恩塞利亞號」（Encelia）和「萊拉號」（Layla）發動飛彈及無人機攻擊。海事安全消息人士證實「恩塞利亞號」遇襲，但尚無法證實「萊拉號」遭到攻擊。2名分屬不同管道的中國貿易消息人士表示，部分試圖經曼德海峽進入紅海的油輪，因安全疑慮改變航向。

不過，根據Kpler分析，以及倫敦證券交易所集團（LSEG）和MarineTraffic的船舶追蹤資料，自青年運動宣布限制措施以來，至少已有4艘油輪從沙烏地阿拉伯港口裝載原油後啟程前往中國，並通過曼德海峽。

包括一名伊朗資深官員在內的消息人士表示，北京已直接要求青年運動承諾讓中國油輪安全通行，也是最早直接聯繫青年運動、商談船隻通過曼德海峽的國家之一。其中一人指出，中國官員已逐艘向青年運動確認通行許可；2名聽取德黑蘭簡報的地區官員則告訴路透，中國與青年運動均已將各自行動告知伊朗。

中國交通運輸部、青年運動媒體辦公室及伊朗外交部均未立即回應詢問。2名接近青年運動的消息人士則告訴路透，青年運動一直與中國維持良好關係，雙方過去也曾密切協調，尤其是沙烏地阿拉伯輸往中國的石油運輸。

紅海 北京 葉門

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