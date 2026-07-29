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嘉義縣特搜大隊完成整備 隨時待命前往日本熊本災區救災
日本熊本發生強震造成重大災情，內政部消防署啟動國際人道救援整備機制，通知輪值縣市特搜隊待命。嘉義縣消防局特搜大隊已於昨天完成整備，預計動員30至35名搜救人員前往日本支援救災，縣長翁章梁今天視察整備狀況，若接獲中央指示，可於4小時內出動。
消防局長蔡建安說，內政部消防署針對國際人道救援排定輪值，嘉義縣特搜大隊抽中7、8月，若接獲任務將在4小時內出動，內政部已通知特搜大隊待命，昨下午4時完成整備，可隨時出勤；另也攜手嘉義長庚醫院簽署醫療MOU，提供縫合包及醫療用品，大幅提升救護量能。
嘉義縣消防局盤點裝備，包括搜索器材、雷達探測器、衛星電話、無線電中繼台、UPS不斷電系統與3台平板電腦；後勤補給包含3台發電機、20頂噴火龍客廳帳、20張折疊床及14張折疊椅；醫療組則備AED自動心臟電擊器、攜帶式氧氣鋼瓶、骨盆固定器及急救防護器材。
嘉義縣消防局表示，一旦接獲出勤指示，特搜大隊預計動員30至35名專業搜救人員，並跨領域徵召1名土木技師、1名醫師及2名護理師，以最完整且專業的編組投入第一線救援，將持續待命等候內政部消防署指示，隨時準備出發，展現臺灣人道救援的堅實力量。
翁章梁說，嘉義縣特搜大隊2024年11月29日通過國家搜救隊能力分級認證（NAP），正式取得「中型搜救隊」資格，目前已完成整備，等候內政部指示，將盡全力前往日本救災，希望讓傷者盡速獲救，死者得以安息，鼓勵大家一起為日本集氣，讓生活早日恢復正常。
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