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美參院啟動對俄制裁法案審議 授權川普提高關稅

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天推進一項針對俄羅斯能源收入的全面性制裁法案；此時，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）正訪問華盛頓，敦促美方採取更強硬行動對抗莫斯科。

綜合法新社和路透社報導，聯邦參議員以86票對12票，同意將這項法案交付審議。這跨過第一個程序門檻，但法案仍需進一步討論及最終表決。

這項法案將對俄羅斯官員、政商巨頭、金融機構，以及用來規避對莫斯科石油出口限制的所謂「影子艦隊」祭出制裁。

此外，法案授權總統川普（Donald Trump）對中國、印度等主要購買俄羅斯石油與天然氣的國家，課徵最高達100%的關稅

俄烏戰爭爆發至今已邁入第5年，法案支持者主張，切斷俄羅斯的能源收入，對削弱俄國總統普丁（Vladimir Putin）資助戰爭的能力至關重要。

就在聯邦參議院表決前短短數小時，澤倫斯基剛在白宮拜會川普，並出席了已故共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在華府舉行的葬禮。葛蘭姆生前是國會中最堅定力挺基輔的重量級人物之一。

澤倫斯基隨後向參議員發表談話，在戰事加劇且美方主導的外交管道陷於停滯之際，積極爭取國會對烏克蘭及制裁法案的支持。

這項法案就是以葛蘭姆命名。他花了一年多凝聚國會支持，並在本月11日猝逝前不久，才剛與白宮就修正版法案達成共識。

6位參議員在聯合聲明中強調：「沒有比推動這項跨黨派協議，更能彰顯葛蘭姆參議員遺澤的方式了。」這6位議員既有共和黨人也有民主黨人。

應川普要求，修正版法案同時延長現有針對限制伊朗能源與武器部門資金來源的制裁授權。

儘管懲罰俄羅斯在國會獲得廣泛支持，但部分民主黨人仍擔憂，關稅條款恐給予川普過大權限，並可能推升美國消費者的進口成本，甚至衝擊歐洲盟邦。

眾議院外交事務委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）在月初法案公開時發表聲明指出：「這與其說是一項制裁法案，倒不如說是給總統川普大開方便之門，讓他能對我國歐洲盟友等加徵更多關稅，最終傷害美國家庭。」

聯邦眾議院目前已進入夏季休會期，預料要到9月復會後才會審議這項法案，上述疑慮恐增添法案未來在眾議院過關的變數。

川普 關稅 俄羅斯

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