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烏克蘭無人機誤擊伊朗船隻 基輔警告勿升級衝突

中央社／ 基輔28日綜合外電報導

烏克蘭外交部長西比哈今天表示，在伊朗譴責烏克蘭無人機攻擊一艘伊朗船隻後，他已致電伊朗外長阿拉奇，警告對方切勿升級衝突，並要求停止對俄羅斯的一切支援。

路透社報導，西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文談及與阿拉奇（Abbas Araqchi）的對話，「我強調必須克制任何升級行動，並停止對俄羅斯在對烏克蘭戰爭的一切支援。這場戰爭是非法的，必須結束」。

阿拉奇在X平台發文證實，西比哈已向他保證，對伊朗船隻的攻擊絕非蓄意為之，且基輔當局並未尋求升級衝突，「伊朗同樣不尋求推升局勢，但已表明任何對我國公民或利益的攻擊均不可接受。損失必須獲得賠償」。

阿拉奇26日曾表示，烏克蘭攻擊一艘在裏海（Caspian Sea）的伊朗商船、造成1名船員死亡，另有1人受傷，不能就此了事。

西比哈表示，烏克蘭的行動「純粹為保衛我國免受俄羅斯侵略，從未有意攻擊民用船隻或平民」。

在長達4年多的俄烏戰爭中，烏克蘭頻繁遭到伊朗研發的無人機攻擊。基輔當局在戰事期間已研發出反制無人機威脅的技術，並向今年遭德黑蘭當局發動攻擊的中東國家提供協助。

與此同時，以色列外長薩爾（Gideon Saar）則在X發文指出，他已和西比哈通話，「討論兩國面臨的挑戰，包括伊朗構成的威脅」，期待深化與烏克蘭的合作。

伊朗 烏克蘭 基輔

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