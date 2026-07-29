兩大戰爭纏身！川普反常避開鎂光燈 白宮密會內唐亞胡、澤倫斯基

紐約時報報導，美國總統川普28日先後與烏克蘭總統澤倫斯基及以色列總理內唐亞胡會，兩場會議罕見避開媒體鏡頭，川普也未多說明詳細成果。這項安排凸顯川普深陷他曾承諾迅速解決、如今卻遲遲無法結束的伊朗及俄烏衝突。

川普向來喜歡在象徵美國權力的橢圓形辦公室接待外國領袖，並讓大批記者與攝影機記錄會面過程。然而，內唐亞胡當天從側門進入白宮，澤倫斯基的會談也未對外公開，川普整天幾乎都讓兩名訪客自行說明內容，作法相當反常，耐人尋味。

內唐亞胡與澤倫斯基都希望藉由白宮會晤，展現與川普站在同一陣線，並鞏固國內對各自軍事行動的支持。但隨著戰事延長，兩人也逐漸成為川普未能兌現承諾的象徵：伊朗戰爭未能迫使德黑蘭重返談判桌，俄烏戰爭同樣看不到迅速落幕的跡象，川普的政治前途也與兩人的處境愈發緊密相連。

路透報導，川普在會晤內唐亞胡前，已公開流露不滿，批評對方率先向媒體披露會談內容。他表示：「你為什麼不直接告訴我？為什麼非得向全世界宣布？」並指此舉是想讓美國繼續介入伊朗問題。紐約郵報近日引述耶路撒冷消息人士稱，內唐亞胡準備向川普提出情報，指伊朗正在地下設施「鎬山」擴建核設施，並謊稱有意達成和平協議。

這場閉門會議持續約一小時，會後白宮高層表示，川普與內唐亞胡關係穩固，並讚揚以色列協助美國削弱伊朗發展核武的能力。內唐亞胡則淡化雙方歧見，形容這是與川普「最佳談話之一」，雙方在確保伊朗無法取得核武等目標上展現全面夥伴關係與共識。

華爾街日報指出，儘管美以如此表態，仍未明確說明白宮近期的伊朗策略，以及以色列將扮演何種角色。

澤倫斯基稍早也與川普進行約一小時會談，會後，他在社群媒體Telegram表示兩人進行「良好的會談」，並討論由烏克蘭生產愛國者飛彈的計畫，以及重啟與俄羅斯的和平談判。

澤倫斯基去年初曾在橢圓形辦公室遭川普公開施壓，雙方不歡而散；此次他改穿黑色西裝外套赴會，隨著他在戰事中展現韌性，兩人關係也逐漸回溫。

兩場戰爭如今更出現相互交織的跡象。俄國使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭，烏克蘭則開始向波灣國家輸出低成本反無人機系統，並在上周末攻擊裏海一艘伊朗貨輪，引發外界擔憂，伊朗戰爭與俄烏戰爭正逐漸匯合成一場持續升溫的全球衝突。

前美國駐烏克蘭大使、現任大西洋理事會歐亞中心資深主任赫布斯特（John E. Herbst）表示，川普的處境已削弱共和黨期中選舉前景。他說：「川普不喜歡被欺負，但他現在正遭到欺壓，而他能採取的行動相當有限。」

歐巴馬時期國防部副主利部長、現為麥肯研究所執行主任法卡斯（Evelyn Farkas）則指出，俄國總統普亭將觀察川普目前支持烏克蘭的態度能維持多久，因為川普在這類談判中「向來不是以立場一致著稱」。

會後，川普在真實社群發文表示，與內唐亞胡及多位眾議員進行一場非常愉快的會議，稱「會中顯然討論許多重要議題」。

白宮未公布兩場會談的詳細成果。白宮發言人李維特僅在社群平台X表示，兩場會談都「正面且富有成效」。