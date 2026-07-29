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藤森惠子宣誓就職 成秘魯10年來第9位總統

中央社／ 利馬28日綜合外電報導
藤森惠子（Keiko Fujimori）宣誓就職，成為秘魯10年來的第9位總統。 法新社
藤森惠子（Keiko Fujimori）宣誓就職，成為秘魯10年來的第9位總統。 法新社

法新社記者報導，藤森惠子（Keiko Fujimori）今天在利馬舉行的正式儀式上宣誓就職，成為秘魯10年來的第9位總統。

現年51歲的保守派政治人物藤森惠子，在6月決選以不到5萬票的差距勝出，將執政到2031年。

藤森惠子是前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒。她在國會上表示：「我宣誓…將忠實履行共和國總統的職責，這個國家已將2026年到2031年任期託付給我。」

藤森惠子的強硬競選主張，切中了秘魯數十年來最嚴重的治安危機。這場危機因當地與外國犯罪集團日益猖獗而加劇，這些集團涉及買凶殺人與敲詐勒索等活動。

藤森惠子曾提出多項打擊犯罪措施，包括驅逐無證移民、建立由匿名法官主持的法庭，以及要求受刑人以工作換取伙食。

她的父親曾於1990年代執政，最終因在他自認為打擊恐怖主義期間犯下貪污與違反人道罪而身敗名裂，並入獄服刑。

80歲的退休人士佛恩特斯（Cesar Fuentes）說，「她會成為她父親的翻版」，擔憂打擊犯罪將導致濫權。

然而，68歲的家庭主婦維加（Nelly Vega）相信藤森惠子「將帶領我們走向更好的未來」。她說：「我們現在生活在一個充滿恐懼的國家。」

秘魯 國會

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