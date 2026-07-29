澤倫斯基與川普磋商愛國者防空系統 稱進行良好對談

烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會晤美國總統川普，稱兩人進行「良好的會談」，包括討論烏克蘭生產愛國者飛彈的授權，以及如何重啟與俄羅斯的談判。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普（Donald Trump）在白宮會談1個多小時。基輔與莫斯科對彼此加強遠程攻擊行動之際，華府主導旨在終結俄烏戰爭的外交努力陷入僵局。

澤倫斯基會談後於社群媒體X平台發文說：「感謝我們一起為保護烏克蘭人民性命及推進和平所做的一切。」

他補充說：「（川普）總統和我討論愛國者攔截飛彈的生產授權，以及若干對烏克蘭有幫助的構想。我們也談到外交，重要的是必須重啟外交進程。」

澤倫斯基表示，兩國官員將安排進一步討論，同時感謝華府的「堅定支持」。

自川普重返白宮以來，他與澤倫斯基的關係已回暖。川普7月初表示，烏克蘭對俄羅斯境內展開打擊，可能有助結束俄烏戰爭。

一名烏克蘭高階官員在美烏元首會談前告訴法新社，基輔當務之急是取得更多反彈道飛彈供應和重啟外交進程。該官員指出：「華府批准採購一套愛國者飛彈（對烏克蘭）至關重要，真的非常重要。」

澤倫斯基預計稍晚出席美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）喪禮。葛蘭姆是堅定的烏克蘭支持者，他在本月驟逝，享壽71歲。