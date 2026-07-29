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攻伊戰事民調 僅1/3美國人支持

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗戰爭導致油價上漲，氣候變遷帶來破紀錄高溫使得冷氣用量增加，數據中心興建則讓美國電力供應緊縮造成電價走高。路透
伊朗戰爭導致油價上漲，氣候變遷帶來破紀錄高溫使得冷氣用量增加，數據中心興建則讓美國電力供應緊縮造成電價走高。路透

根據路透最新民意調查，目前僅有三分之一美國人支持對伊朗戰爭，這是開戰五個月以來最低；近七成受訪民眾表示，總統川普未能說清楚他的目標。

這項在廿四日至廿六日所做調查則顯示，美國民眾只有百分之卅三支持伊朗戰爭，百分之六十二反對，百分之五沒意見。這與以往對伊拉克、對阿富汗戰爭形成鮮明對比。

二○○三至二○一一年的伊拉克戰爭，在初期約有七成美國人支持。二○○一年至二○二一年阿富汗戰爭初期，美國國內支持度約九成。

川普整體支持度較上月略上升三個百分點，來到百分之卅七。在六月下旬調查時，川普的支持率曾經跌至此任內最低點百分之卅四。

白宮發言人韋爾斯表示，川普不會根據「瞬息萬變的民調」來做決策，並重申總統決心防止伊朗取得核武器。

川普雖曾說他對伊朗戰爭的目標，包括協助伊朗人民推翻領導層、摧毀伊朗的彈道飛彈能力，以及防止伊朗取得核武器。

但這次調查發現，百分之六十九美國人認為川普「未明確說明美國軍事介入伊朗的目標」，其中包括四成的共和黨支持者。

民眾對伊朗戰爭的不滿，令川普的共和黨陣營在十一月期中選舉承受重大壓力，目前共和黨在國會保持微弱多數。

戰爭推升汽油價格，大傷美國人荷包。美國汽油價格平均每加侖突破四美元，遠高於二月底開戰前的約三美元。

共和黨策略專家康南特說：「這對共和黨不利。白宮官員自一月以來一直強調必須贏下經濟議題，但目前明顯把焦點放在外交上，想要贏得經濟論戰就難得多。」

這次民調也顯示，無黨派選民更傾向支持民主黨國會候選人，支持比率為百分之卅六，高於支持共和黨的百分之廿。

調查也發現，在經濟政策上，無黨派的選民，同樣較傾向民主黨。

本次調查於全美網路進行，涵蓋一二四六位美國成年人，抽樣誤差為正負三個百分點。

美國 伊拉克 伊朗

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