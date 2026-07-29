彈藥耗損 美軍2027恐陷脆弱窗口期

美軍今年二月起空襲伊朗，消耗大量精密且難以製造的武器。ＢＢＣ報導，美國政府表示，這場戰爭已耗資三七五億美元，絕大多數用於彈藥。如今美國已暫停攻擊伊朗，以便展開談判。紐約時報報導，川普聽從幕僚勸告，擱置升高衝突計畫，以免進一步消耗美國彈藥庫存。

川普否認彈藥短缺。他廿七日受訪時表示美國擁有大量彈藥和裝備，「無論如何，數量都比我們可能用掉的還多」，但也坦承，「老實說，我希望能有更多」。

長久以來，彈藥耗損一直是美國政府內部敏感議題。國防部長赫塞斯六月被追問此事時，否認庫存正在減少，但他上周向參議院撥款委員會表示，五角大廈還需要八七○億美元，以填補包括裝備在內的「關鍵缺口」。

彈藥確切消耗量及剩餘庫存仍屬機密，但華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）彙整的公開資料，勾勒出庫存大幅耗減、短期內難以補充的嚴峻景象。ＣＳＩＳ資深顧問、退役陸戰隊上校坎西恩表示：「這取決於彈藥種類，但製造一枚飛彈需要一至五年，這是最基本的結論，而且沒辦法加快速度。」

美國在伊朗戰爭使用的兩種關鍵彈藥，包括長程地面攻擊系統以及用於攔截伊朗攻擊的防空與飛彈防禦系統。使用量最大的地面攻擊系統之一，是通常由軍艦或潛艦發射、射程超過一千六百公里的戰斧巡弋飛彈，讓美國能精確打擊指揮碉堡或防禦工事等堅固軍事目標，而不必讓有人駕駛飛機置身險境。ＣＳＩＳ估計，美國在這段期間已發射超過一千枚戰斧飛彈，庫存可能要到二○三一年才能恢復戰前水準。

防空系統用量最大的則是用來攻擊飛機、攔截彈道飛彈及巡弋飛彈的陸基愛國者飛彈。ＣＳＩＳ估計，美國戰前庫存約有二三三○枚，衝突期間可能使用多達一四三○枚。每枚愛國者攔截彈造價約四百萬美元，卻一再用來擊落造價僅二萬至五萬美元的伊朗無人機。

愛國者飛彈難以迅速補充。坎西恩表示：「生產一枚飛彈需要數年。如果你今天投入資金，也要三年或四年後才能取得飛彈，有時甚至需要五年。我們現在取得的是二○二三年編列經費生產的飛彈。」

美軍還使用較新、更精密的終端高空防禦系統（ＴＨＡＡＤ，薩德），射程及攔截高度都高於較舊的愛國者系統。薩德飛彈庫存更少，ＣＳＩＳ估計，美國戰前約有三六○枚，已用掉一九○枚至二九○枚。

美伊戰爭正值所謂「戴維森窗口期」逼近之際。戴維森是美國前印太司令部司令，他與一些美軍人員認為，中國可能在二○二七年前犯台。坎西恩將彈藥短缺稱為「脆弱窗口期」；太平洋若爆發衝突，美國在這段期間「將缺乏足夠的首選彈藥」，美軍將面臨難以應對中國龐大飛彈及軍機戰力的風險。

不過，短期內幾乎沒人擔憂美國彈藥用盡，並非因為美國庫存不受限，而是因為伊朗情況更糟。然而，無論是射向伊朗目標、送往烏克蘭前線或為台灣保留的每一枚飛彈，都來自持續縮小的彈藥庫。華府仍押注美國能撐過這場衝突，等待產量迎頭趕上。