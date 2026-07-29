最後機會 川普：談判破局就恢復攻伊

美國總統川普廿七日接受Axios訪問時表示，他決定暫停攻擊伊朗，再給談判一次機會，但若外交努力失敗，他可能下令恢復更大規模的軍事行動。

美國與伊朗廿七日連續第三天未互相發動攻擊，德黑蘭也暫停攻擊科威特等波斯灣國家。川普說：「我們正與伊朗進行非常深入的談判。如果談不成，我們將恢復非常強力的軍事行動。」

被問及願意給外交努力多少時間，他說：「不會太久。要不是很快取得進展，就是完全沒戲。」

川普表示，廿四日決定暫停攻擊，是因為居中斡旋國家及區域內其他國家都請求他再給談判一次機會，「所有與伊朗打交道的人都要求我：『不要開火。』」他說他認為伊朗希望達成協議。

ＢＢＣ報導，川普稍後在空軍一號上再次表示，美國與伊朗正展開「非常友好的」談判。他說：「他們想要會面的唯一原因，是因為我們一直在非常猛烈地打擊他們。事情很有可能出現進展，如果有，那很好。如果沒有，我們就回去做原本在做的事。」

彭博資訊指出，目前尚不清楚美伊之間是否展開實質談判，德黑蘭則否認雙方正直接談判。伊朗外交部發言人貝卡伊當天稍早表示，雖然「斡旋方可能會轉達美方有關當前情勢的訊息」，但目前並未進行正式談判。

伊朗外交部表示，美伊曾交換訊息，但不會將此稱為談判。

區域官員表示，美國並未直接參與談判，但阿曼持續向華府通報情況。

一名伊朗外交官表示，伊朗領導人希望在十一月美國期中選舉前與川普達成全面和平協議，認為隨著選舉接近，川普將面臨更大的讓步壓力。

華爾街日報報導，伊朗與阿曼上周末持續密集磋商，試圖敲定一項安排，讓船隻安全通過荷莫茲海峽。調停方希望達成臨時協議解除海上封鎖，並最終推動落實華府與德黑蘭六月達成的初步和平協議。

伊朗希望船隻行經荷莫茲海峽的伊朗水域，美國則於本月稍早開始引導船隻沿阿曼海岸通過海峽，衝突隨即爆發；伊朗與阿曼談判的目標，是就船隻通行路線達成共識。

根據報導，阿曼與美國反對向通過荷莫茲海峽的船隻強制收費。知情官員表示，阿曼官員提議由區域國家、航運業和石油業自願提供資金，伊朗正就這項提案進行磋商，但仍堅持保有對海峽的控制權並收取費用。部分伊朗領導人認為，某種形式的通行費可為資金短缺、面臨龐大戰後重建支出的伊朗帶來可觀收入。