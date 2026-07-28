巴西與阿根廷外交風暴升溫 經貿與選情受牽動

巴西與阿根廷近來爆發數十年來最嚴重的外交危機，阿根廷總統米雷伊在聖保羅出席巴西自由黨造勢活動時，公開辱罵巴西總統魯拉及最高法院法官莫瑞斯，引發巴西政府強烈反彈。外交部隨即召回駐阿根廷大使返國述職，並召見阿根廷駐巴西大使表達抗議。

CNN巴西新聞網等媒體報導，此事件被巴西政府視為自1970年代伊泰普（Itaipu）水電站爭議以來最嚴重的雙邊衝突。巴西外交高層指出，米雷伊（JavierMilei）針對魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的言論不僅侮辱巴西政府與司法機構，更傷害巴西人民與民主制度。

危機的另一層面在於政治干預。巴西政府認為，米雷伊與美國總統川普（Donald Trump）存在協調行動，意圖在10月巴西總統大選中支持前總統波索納洛之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（FlávioBolsonaro）。此舉被視為試圖輸入「右翼浪潮」至巴西，對魯拉的連任構成挑戰。

阿根廷「國家報」（La Nación）直言，這場外交衝突是「半世紀以來最嚴重的危機」。米雷伊已表明不會為言論道歉，進一步加深雙邊僵局。專家警告，巴西是阿根廷最大貿易夥伴，若外交裂痕持續，恐影響南方共同市場（Mercosul）的合作與區域經濟整合。

在經濟層面，巴西企業憂心政治緊張可能波及跨境投資與出口，尤其汽車、農產品與能源等產業。分析人士指出，若雙邊關係惡化，巴西可能重新調整對外經貿策略，尋求與其他拉美國家或亞洲市場加強合作，以降低對阿根廷的依賴。

目前，巴西政府尚未設定駐阿根廷大使回任的期限，顯示局勢仍在觀望。魯拉則選擇不親自回應米雷伊的挑釁，改由外交部門處理，以避免升高衝突。此舉反映巴西在維護國家尊嚴與穩定經濟之間的平衡考量。