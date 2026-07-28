聽新聞
0:00 / 0:00
迎接10月僑務委員會議 駐關島辦事處徵詢僑領建言
駐關島辦事處21日舉辦僑委會115年僑務委員會議海外先期座談，以便徵詢關島僑領建言；並作為迎接10月在台北舉行僑務委員會議的先期活動。
駐關島辦事處處長劉嘉平致詞表示，僑務委員會訂10月20日至23日召開僑務委員會議，會議主題為「建構韌性僑社，守護民主臺灣」；日前辛樂克颱風及巴威颱風頃侵襲關島造成基礎建設損壞等災情，僑社在風雨中相互關懷展現僑界韌性，與今年會議主題甚為貼切。
劉嘉平指出，僑界每年舉辦元旦升旗、國慶健行、支持政府政策與駐處工作，亦正是在太平洋守護台灣自由民主的堅實後盾。
駐關島辦事處僑務秘書葉仁傑接著報告僑務委員會對於114年先期座談駐地提案的回復，以及今年駐處國慶酒會與僑界慶祝國慶健行規劃。
座談會上，分別針對僑民僑團服務、僑教僑生發展、僑商台商聯繫等議題充分討論，並就僑界擬訂緊急應變指引交換意見。
出席這次座談的僑領包括僑務諮詢委員高王蕾、項斯中、徐凱援；僑務顧問周陳秀琴、李進添、沈繼榮；僑務促進委員郭振裔、袁猶中、廖致豪、何若冰等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。