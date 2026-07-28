迎接10月僑務委員會議 駐關島辦事處徵詢僑領建言

美國總統川普今年初預言古巴即將垮台，並透過石油封鎖切斷其能源命脈，使古巴陷入史上最嚴重的能源危機。但半年多過去，古巴政府仍未垮台，人民靠著電動車、鋰電池、天然氣發電機與太陽能板苦撐待變。

2026-07-28 12:22