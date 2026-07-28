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迎接10月僑務委員會議 駐關島辦事處徵詢僑領建言

中央社／ 雪梨28日專電

關島辦事處21日舉辦僑委會115年僑務委員會議海外先期座談，以便徵詢關島僑領建言；並作為迎接10月在台北舉行僑務委員會議的先期活動。

駐關島辦事處處長劉嘉平致詞表示，僑務委員會訂10月20日至23日召開僑務委員會議，會議主題為「建構韌性僑社，守護民主臺灣」；日前辛樂克颱風及巴威颱風頃侵襲關島造成基礎建設損壞等災情，僑社在風雨中相互關懷展現僑界韌性，與今年會議主題甚為貼切。

劉嘉平指出，僑界每年舉辦元旦升旗、國慶健行、支持政府政策與駐處工作，亦正是在太平洋守護台灣自由民主的堅實後盾。

駐關島辦事處僑務秘書葉仁傑接著報告僑務委員會對於114年先期座談駐地提案的回復，以及今年駐處國慶酒會與僑界慶祝國慶健行規劃。

座談會上，分別針對僑民僑團服務、僑教僑生發展、僑商台商聯繫等議題充分討論，並就僑界擬訂緊急應變指引交換意見。

出席這次座談的僑領包括僑務諮詢委員高王蕾、項斯中、徐凱援；僑務顧問周陳秀琴、李進添、沈繼榮；僑務促進委員郭振裔、袁猶中、廖致豪、何若冰等。

關島 僑委會 國慶

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