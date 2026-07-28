聽新聞
0:00 / 0:00
駐韓美軍基地白磷外洩 居民一度被要求疏散
韓國行政安全部表示，位於首爾南方的美軍烏山空軍基地（Osan AirBase）內今天發生白磷外洩事故，韓國當局一度下令疏散周邊居民。
韓聯社報導，韓國消防單位與美軍進行清除作業，約半小時後就解除對居民的疏散通知，並未傳出人員傷亡。
根據世界衛生組織（WHO），白磷為劇毒物質，與氧氣接觸後會立即燃燒，常被軍隊用於照亮戰場、產生煙幕和作為燃燒彈。
路透社報導，駐韓美軍未立即回應相關置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。