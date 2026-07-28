快訊

【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

熊本強震傳50傷12房倒塌 永旺商城傳爆炸聲、冒白煙

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸籍新加坡永居涉資助恐攻 最高罰1250萬囚10年

中央社／ 新加坡28日專電

一名23歲具有新加坡永久居民身分的緬甸籍男子涉嫌資助恐怖主義、匯款協助在加薩策劃的攻擊行動而將被起訴。根據新加坡法令，為恐怖主義無論提供多少金額都是嚴重罪行，可被判最高新幣50萬元（約新台幣1254萬元）罰款、最長10年監禁或併罰。

新加坡亞洲新聞台（CNA）今天報導，新加坡內部安全局（ISD）注意到該男在網路上發布極端主義貼文後展開調查，當局認為，他是在接觸網路內容後被「激進化」。

報導指出，根據新加坡內政部（MHA），該男於2024年在接觸伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以色列事件後，所流傳的恐伊斯蘭（Islamophobic）內容後，逐漸對穆斯林產生仇恨。他也認同一種極端錫安主義（Zionism）詮釋，認為對巴勒斯坦穆斯林使用暴力具正當性。

新加坡內政部表示，到了2025年初，被告在社群媒體上接觸極右派極端主義及反猶太敘事後，也開始對猶太人產生仇恨，並開始在網路上發布貼文，表達支持對猶太人、穆斯林，以及其他常成為極右派極端分子攻擊對象的群體使用暴力，包括歐洲的移民及LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別）族群。

內部安全局發現，該男於2024年8月透過社群平台X聯繫一名身在海外的人士並向對方匯款。內政部表示，該人士聲稱正在募款購買軍事裝備，而被告相信這些裝備將被用於在加薩市發動攻擊。商業事務局（CAD）同步調查發現，該男向該名X用戶指定的PayPal帳戶匯出72.28美元（約新台幣2300元），並再嘗試匯出1美元以助攻擊行動。

根據新加坡「2002年恐怖主義（制止資助）法」，為恐怖主義目的提供資金，無論金額多少均屬嚴重罪行。任何被定罪者，可判處最高新幣50萬元罰款、最長10年監禁，或兩者併罰。

新加坡內政部表示，堅定致力於打擊恐怖主義融資，不論相關資金是用於促成新加坡境內或境外的恐怖行動，絕不姑息任何利用新加坡為基地，在本地或海外從事或支持恐怖活動的人士，並將對其採取嚴厲行動。

緬甸 新加坡 加薩

延伸閱讀

新加坡3青少年策劃攻擊被拘留 激進化問題受矚

柏林同志遊行汽車衝撞疑為恐攻 嫌犯遭警方擊斃

香港網購無證爬寵 走私販賣可囚10年 20港元包郵抵港

陸粉絲追星疑插隊拒走…遭工作人員壓制重摔在地 泰國主辦方：全面檢討

相關新聞

2大主因…高市內閣民調跌至57%新低 日相反應曝光

日本首相高市早苗內閣支持率跌至57%，創下去年10月成立以來新低。受長期物價高漲、荷莫茲海峽封鎖等因素推升通膨影響，民眾對政府抗通膨措施不滿度達71%；加上執政當局強推「皇室典範」修正案等爭議性法案，引發民意反彈。面對支持率下滑，高市早苗承諾待跨黨派「國民會議」完成討論，將盡速提出調降食品消費稅相關法案。

謊稱沒見「法師」 尹錫悅違反選舉法判1年6個月 下場不妙

南韓首爾中央地方法院27日就前總統尹錫悅違反選舉法一案宣判，認定他在2022年總統大選期間發表不實言論，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。根據南韓法律，如果此案終審尹錫悅被判處有期徒刑，其於2022年當選總統的結果將被宣告無效。判決出爐後，尹錫悅隨即提起上訴。

紀念韓戰停戰 金主愛站C位 首陪父親金正恩參拜烈士陵園

北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)為紀念韓戰(Korean War)停戰73周年，前往了多個戰爭紀念地點參謁，他的女兒首度陪同他出席紀念活動。

川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中！美國政府擬加碼數億美元搶影響力

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平展現合作姿態，習近平也準備於秋季訪問美國，但川普政府同時準備加碼數億美元，對抗中國在全球日益擴張的影響力。美聯社取得的內部文件顯示，國務院正考慮另行提撥預算，在多個地區推動抗中計畫。

川普預言古巴垮台落空？被斷油半年的古巴人如何撐下去？

美國總統川普今年初預言古巴即將垮台，並透過石油封鎖切斷其能源命脈，使古巴陷入史上最嚴重的能源危機。但半年多過去，古巴政府仍未垮台，人民靠著電動車、鋰電池、天然氣發電機與太陽能板苦撐待變。

33名台灣人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」中國籍主嫌在逃

日本媒體報導，寮國持續查緝詐騙集團據點，當局宣布再拘留51名外國人，其中包括33名台灣人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。