緬甸籍新加坡永居涉資助恐攻 最高罰1250萬囚10年

一名23歲具有新加坡永久居民身分的緬甸籍男子涉嫌資助恐怖主義、匯款協助在加薩策劃的攻擊行動而將被起訴。根據新加坡法令，為恐怖主義無論提供多少金額都是嚴重罪行，可被判最高新幣50萬元（約新台幣1254萬元）罰款、最長10年監禁或併罰。

新加坡亞洲新聞台（CNA）今天報導，新加坡內部安全局（ISD）注意到該男在網路上發布極端主義貼文後展開調查，當局認為，他是在接觸網路內容後被「激進化」。

報導指出，根據新加坡內政部（MHA），該男於2024年在接觸伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以色列事件後，所流傳的恐伊斯蘭（Islamophobic）內容後，逐漸對穆斯林產生仇恨。他也認同一種極端錫安主義（Zionism）詮釋，認為對巴勒斯坦穆斯林使用暴力具正當性。

新加坡內政部表示，到了2025年初，被告在社群媒體上接觸極右派極端主義及反猶太敘事後，也開始對猶太人產生仇恨，並開始在網路上發布貼文，表達支持對猶太人、穆斯林，以及其他常成為極右派極端分子攻擊對象的群體使用暴力，包括歐洲的移民及LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別）族群。

內部安全局發現，該男於2024年8月透過社群平台X聯繫一名身在海外的人士並向對方匯款。內政部表示，該人士聲稱正在募款購買軍事裝備，而被告相信這些裝備將被用於在加薩市發動攻擊。商業事務局（CAD）同步調查發現，該男向該名X用戶指定的PayPal帳戶匯出72.28美元（約新台幣2300元），並再嘗試匯出1美元以助攻擊行動。

根據新加坡「2002年恐怖主義（制止資助）法」，為恐怖主義目的提供資金，無論金額多少均屬嚴重罪行。任何被定罪者，可判處最高新幣50萬元罰款、最長10年監禁，或兩者併罰。

新加坡內政部表示，堅定致力於打擊恐怖主義融資，不論相關資金是用於促成新加坡境內或境外的恐怖行動，絕不姑息任何利用新加坡為基地，在本地或海外從事或支持恐怖活動的人士，並將對其採取嚴厲行動。