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德國擬設韌性基金 強化企業應對混合戰威脅

中央社／ 柏林28日專電

面對俄烏戰爭及混合戰威脅，德國政府研議設立韌性基金，補助企業強化能源及關鍵基礎設施防護，提升面對無人機、網路攻擊及大規模停電等危機的應變能力。執政聯盟已就設立基金達成共識，但基金規模、主管機關及財源仍待協商。

德國商報（Handelsblatt）報導，德國聯邦政府日前在執政聯盟協調委員會通過改革方案，首次將建立韌性基金的構想正式納入政策規劃，朝設立這項制度跨出重要一步。

聯邦政府認為，企業目前對軍事與經濟基礎設施遭攻擊的風險準備不足，未將外部安全威脅納入投資決策，因此有必要透過財政誘因，鼓勵企業投入提升韌性的相關建設。政府也認為，近年俄羅斯持續發動混合戰攻勢，使企業與關鍵基礎設施面臨新的安全風險。

韌性基金由經濟部長萊歇（Katherina Reiche）提出，報導指出，她去年赴烏克蘭考察時，實地了解當地如何因應俄羅斯持續攻擊能源基礎設施，包括以混凝土加固變電站、強化電力系統防護等措施，希望借鏡相關經驗，提高德國關鍵基礎設施抵禦攻擊的能力。

目前基金規模尚未定案，根據德國經濟部內部文件，早期方案規劃政府連續4年每年投入5億歐元（約新台幣184億元），近期討論則縮減至每年約2.15億歐元，用於成立企業民防基金。

支持設立韌性基金的德國能源與水務產業協會（BDEW）執行長安德瑞伊（Kerstin Andreae）表示，能源企業是提升國家韌性的關鍵一環，但韌性不只是企業的責任，而是整個社會應共同承擔的任務。

不過，韌性基金實際如何運作、由哪個部會管理，以及企業須負擔多少配套資金，目前仍在政府內部協商中。

執政聯盟雖已就設立基金達成政治共識，但由於德國聯邦預算面臨龐大缺口，政府正評估援用2025年修憲後新增的「債務煞車」（Schuldenbremse）例外條款，將韌性基金列為與國防相關支出，得以透過舉債方式籌措資金，而不受一般債務紀律限制。

聯邦政府也考慮將韌性基金納入「德國基金」（Deutschlandfonds）架構。德國基金是聯邦政府規劃成立的政策性投資平台，目的是以公共資金帶動民間投資，支持能源、交通、數位基礎建設及產業轉型等領域；韌性基金未來可能成為其中一項專門提升企業與關鍵基礎設施韌性的政策工具。

德國 基金 俄烏戰爭

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