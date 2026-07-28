歐盟首度動用和平機制援菲律賓 提升海域監控能力

歐盟通過首度運用「歐洲和平機制」向菲律賓提供安全與國防援助，提升菲律賓海域態勢感知能力，同時展現理念相近夥伴對菲律賓的支持。

歐盟駐菲律賓代表團今天宣布，歐盟部長理事會（Council of the European Union）通過首度運用「歐洲和平機制」（European Peace Facility, EPF）向菲律賓提供1500萬歐元（約新台幣5.5億元）援助。

歐盟駐菲律賓代表團說，這項援助是歐盟-菲律賓在安全與防務合作上的重要里程碑，透過提升菲律賓海軍探測、監看和分析的能力，建構更全面的海域態勢圖像，提升預警能力，並支援海軍及其他海上安全部隊更有效協調與應對。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel MargarethPadilla）今天在例行記者會上說，歐盟這項援助將提升菲律賓維護海洋權益與自主防衛的能力，也彰顯理念相近夥伴對維護航行與飛越自由，以及依國際法和平解決爭端的共同承諾。

近來南海局勢持續緊張。東南亞國家協會（ASEAN）外長系列會議於19日至24日在馬尼拉舉行期間，中國海警先後在仁愛暗沙（Ayungin Shoal）及民主礁（中國稱黃岩島）海域對菲律賓船隻採取強勢行動。

根據菲方說法，在仁愛暗沙衝突事件中，一名菲國士兵遭中國海警持木棍擊傷；在黃岩島海域，中國海警船接連兩天向菲律賓公務船噴射高壓水柱。

巴迪亞並公布21日至26日的南海監測報告指出，計有26艘中國船艦出現在南海菲律賓聲索海域，分別為22艘中國海警船及4艘中國軍艦，分布於仁愛暗沙、民主礁、仙賓暗沙以及中業島海域。

她並表示，菲律賓、美國與日本於21日至25日在南海舉行海上聯合巡航演習期間，監測到中國船艦出現在演習海域附近，但未發生任何挑釁事件。

對於總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在國情咨文中重申，菲律賓「不會向霸凌者低頭」，巴迪亞回應，這些不只是政策宣示，更為軍方提供明確戰略指引。

她說，菲律賓武裝部隊將持續守護海域安全、保障漁民生計，並與理念相近夥伴合作，維護區域和平穩定及以法治為基礎的國際秩序。