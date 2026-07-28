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澤倫斯基將會川普 莫斯科市長：逾390架無人機夜襲

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計數小時後將在白宮與美國總統川普（Donald Trump）會面之際，俄羅斯首都莫斯科市市長今天表示，390多架無人機夜襲莫斯科州。

法新社報導，莫斯科市長索比亞寧（SergeiSobyanin）在通訊軟體Telegram發文說：「（當地）晚間8時30分（格林威治時間17時30分）至上午6時30分，超過390架無人機飛向莫斯科州。多數無人機在抵達市區前即遭防空部隊攔截摧毀。另有81架敵方無人機在接近莫斯科時遭擊落。」

不過，俄羅斯國防部隨後表示，共有356架烏克蘭無人機在包括首都附近在內的十多個地區上空遭擊落。

國防部與索比亞寧均未說明兩者數據差異的原因。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）也表示，無人機襲擊造成契訶夫鎮（Chekhov）及瓦烏洛沃村（Vaulovo）的房屋受損。

目前尚無人員傷亡通報。

近來烏克蘭持續加強對俄羅斯能源、物流及軍事設施的長程攻擊。基輔表示，這些行動是對莫斯科夜間持續轟炸烏克蘭城市的正當報復。

澤倫斯基 莫斯科 俄羅斯

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