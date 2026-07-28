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對手政黨領袖轉發斷頭台T恤照 英國改革黨報警處理

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導

英國脫歐倡議人士法拉吉領導的英國改革黨（Reform UK）今天表示，對手政黨領袖在社群媒體轉發一張印有斷頭台圖案、並寫有「為法拉吉做打算」字樣的T恤照片，已向警方報案。

法新社報導，英國極右翼、反移民政黨改革黨主席尤素夫（Zia Yusuf）在社群平台X發文表示，該黨「已向警方報案」。

尤素夫指控綠黨（Green Party）領袖波蘭斯基（Zack Polanski）在社群平台Instagram轉發的貼文形同「煽動謀殺」，並指出，此事距離前國會議員兼英國改革黨發言人威德庫姆（Ann Widdecombe）遭殘忍殺害僅兩週多。

強烈反對法拉吉（Nigel Farage）政策的綠黨表示，波蘭斯基「譴責該圖像」，並稱他是在「未察覺貼文還包含其他圖像」的情況下，轉發一則包含多張圖片的貼文。

警方則在X平台發文表示，已著手調查此案。

法拉吉曾多次公開表示，對自身人身安全感到憂心。

力挺法拉吉的威德庫姆7月9日被發現陳屍家中，生前遭鐵鎚重擊21下，一名28歲男子已被控謀殺。

波蘭斯基轉發的照片顯示，一名男子比出勝利手勢，身穿印有斷頭台圖案及「我們只是在為法拉吉做打算」（We're only making plans for Nigel）字樣的T恤；這句標語改編自英國搖滾樂團XTC於1979年歌曲「Making Plans for Nigel」的歌詞。

這張照片由一名自由攝影師拍攝，是波蘭斯基昨天在布里斯托（Bristol）參加活動的一系列照片之一。相關貼文今天已移除該照片。

英國 社群媒體 綠黨

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