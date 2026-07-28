英國首相柏南會澤倫斯基 提供無人機電子干擾技術「石斗篷」

英國首相柏南今天在英國一處海軍基地首次與烏克蘭總統澤倫斯基進行會晤，承諾提供新型電子干擾技術「石斗篷」，以協助烏克蘭在戰場上保護無人機。

法新社報導，在英國南部城市朴茨茅斯（Portsmouth）碼頭邊航空母艦上進行的這場會談是柏南（Andy Burnham）上任後首次與外國領袖舉行的雙邊會談。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定明天前往華府，目標終結與俄羅斯的4年戰爭。

兩人在碼頭邊握手時，柏南向身穿深色便裝的澤倫斯基保證說：「我們百分百支持烏克蘭。我個人也全力支持您，總統閣下。」

澤倫斯基感謝柏南「釋出重要支持訊號」，並且表示已經邀請柏南訪問烏克蘭。兩人在柏南就任數小時後曾經通話。

在莫斯科和基輔分別升級無人機和飛彈攻勢同時，柏南除表示將「信守我國對烏克蘭的每一項承諾」，並且強調英國會「更進一步」，「將提供新型、國產的干擾技術，保護烏克蘭無人機」。

會後澤倫斯基在X上感謝英國「今天決定向烏克蘭提供在戰場上必定受用的電子戰技術」。

這場會晤在英國海軍旗艦的伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）上進行，兩人也會見參與訓練烏克蘭軍人的英國武裝部隊官兵。

柏南在聲明中指出：「英國與烏克蘭站在一起、肩並肩，我們的支持堅定不移。」

倫敦方面宣布，將與基輔分享一種經過實戰驗證、稱為「石斗篷」（Stone Cloak）的全新電子干擾技術。

唐寧街（Downing Street）指出，當這款平板大小的軍用等級干擾器安裝於無人機上時，可以干擾俄羅斯防空系統追蹤和鎖定飛行中的無人機。

據倫敦表示，已經根據兩國簽署的為期100年夥伴關係協議，將數千台干擾器贈送給基輔。在完成部署以及未來有望在烏克蘭量產之後，石斗篷也將被整合進英國下一代縱深打擊能力之中。