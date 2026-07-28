澤倫斯基將訪白宮 爭取有尊嚴結束俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基預定今天前往白宮，與美國總統川普（DonaldTrump）會談，再次爭取美國的支持，以對抗俄羅斯，並有尊嚴地結束戰爭。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾4年，局勢依然緊繃；目前基輔與莫斯科交相展開遠程攻擊、而華府的外交努力仍然停滯。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普之間關係長期緊張，不過，近日川普對澤倫斯基的態度有所緩和。兩人這次華府會晤，預計於美東時間28日上午9時30分。

白宮一名官員24日告訴法新社，兩人安排28日在華府見面。這一天也將舉行已故參議員葛蘭姆（LindseyGraham）的追悼儀式，葛蘭姆長期力挺烏克蘭，於本月11日逝世，享壽71歲。

澤倫斯基表示：「我們正準備與美國總統以及其團隊會面。」又說希望華府「能繼續支持烏克蘭，讓我們得以有尊嚴地結束這場戰爭」。

●川澤關係轉緩和

2025年2月，兩人在白宮橢圓辦公室激烈爭論，雙方在電視鏡頭前言辭交鋒、情緒高漲。

同年10月兩人在華府會談時，澤倫斯基未能說服川普提供戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

川普曾指責澤倫斯基不知感恩，還說他「在拿第三次世界大戰賭一把」。

不過，美國總統最近態度轉變，本月稍早兩人在土耳其見面時，川普給予鼓勵，稱澤倫斯基「表現傑出」。

川普同時宣布，有意准許烏克蘭生產亟需的愛國者（Patriot）防空飛彈，以對抗俄羅斯的攻擊。

上週澤倫斯基會晤川普特使魏科夫（SteveWitkoff）及庫許納（Jared Kushner），討論如何「重振」陷入停滯的調解進程。

先前美國居中斡旋莫斯科與基輔之間談判，因為烏克蘭領土劃界問題，雙方歧見難解。

●美俄關係趨冷

自去年8月川普邀請俄國總統普丁（Vladimir Putin）赴阿拉斯加峰會以來，莫斯科與華府關係近期持續冷淡。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）27日否認正進行空中停火談判。本月較早時他曾警告，若烏軍加強對俄境襲擊，只會延長戰爭。

近來烏克蘭多次有效襲擊俄國油庫及煉油廠，導致俄方出現燃料危機。

俄軍則持續大規模空襲，並轟炸敖德薩（Odesa）港口及進出港的船舶，以阻斷烏克蘭農產品由海運出口。

上週於菲律賓首都馬尼拉會談時，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾就美方提供烏克蘭武器一事，向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）提出警告。

這是兩國外長自去年9月以來的首次會面，僅約30分鐘。

會後，盧比歐重申華府有意扮演「建設性」角色，以協助結束俄烏戰爭，但也對莫斯科的提議持保留態度。

川普與普丁最近一次通話是在7月5日。