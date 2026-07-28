快訊

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

熊本7.1地震…台積電正確認熊本廠狀況 JR九州新幹線暫停

熊本強震規模7.1！日本氣象廳發海嘯警報 台積電正在確認熊本廠情況

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基將訪白宮 爭取有尊嚴結束俄烏戰爭

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基預定今天前往白宮，與美國總統川普（DonaldTrump）會談，再次爭取美國的支持，以對抗俄羅斯，並有尊嚴地結束戰爭。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾4年，局勢依然緊繃；目前基輔與莫斯科交相展開遠程攻擊、而華府的外交努力仍然停滯。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普之間關係長期緊張，不過，近日川普對澤倫斯基的態度有所緩和。兩人這次華府會晤，預計於美東時間28日上午9時30分。

白宮一名官員24日告訴法新社，兩人安排28日在華府見面。這一天也將舉行已故參議員葛蘭姆（LindseyGraham）的追悼儀式，葛蘭姆長期力挺烏克蘭，於本月11日逝世，享壽71歲。

澤倫斯基表示：「我們正準備與美國總統以及其團隊會面。」又說希望華府「能繼續支持烏克蘭，讓我們得以有尊嚴地結束這場戰爭」。

●川澤關係轉緩和

2025年2月，兩人在白宮橢圓辦公室激烈爭論，雙方在電視鏡頭前言辭交鋒、情緒高漲。

同年10月兩人在華府會談時，澤倫斯基未能說服川普提供戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

川普曾指責澤倫斯基不知感恩，還說他「在拿第三次世界大戰賭一把」。

不過，美國總統最近態度轉變，本月稍早兩人在土耳其見面時，川普給予鼓勵，稱澤倫斯基「表現傑出」。

川普同時宣布，有意准許烏克蘭生產亟需的愛國者（Patriot）防空飛彈，以對抗俄羅斯的攻擊。

上週澤倫斯基會晤川普特使魏科夫（SteveWitkoff）及庫許納（Jared Kushner），討論如何「重振」陷入停滯的調解進程。

先前美國居中斡旋莫斯科與基輔之間談判，因為烏克蘭領土劃界問題，雙方歧見難解。

●美俄關係趨冷

自去年8月川普邀請俄國總統普丁（Vladimir Putin）赴阿拉斯加峰會以來，莫斯科與華府關係近期持續冷淡。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）27日否認正進行空中停火談判。本月較早時他曾警告，若烏軍加強對俄境襲擊，只會延長戰爭。

近來烏克蘭多次有效襲擊俄國油庫及煉油廠，導致俄方出現燃料危機。

俄軍則持續大規模空襲，並轟炸敖德薩（Odesa）港口及進出港的船舶，以阻斷烏克蘭農產品由海運出口。

上週於菲律賓首都馬尼拉會談時，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾就美方提供烏克蘭武器一事，向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）提出警告。

這是兩國外長自去年9月以來的首次會面，僅約30分鐘。

會後，盧比歐重申華府有意扮演「建設性」角色，以協助結束俄烏戰爭，但也對莫斯科的提議持保留態度。

川普與普丁最近一次通話是在7月5日。

澤倫斯基 俄烏戰爭 白宮

延伸閱讀

WSJ：烏克蘭無人機襲裏海補給線 兩戰交織升高風險

極右派網紅盧默親訪烏克蘭 承認「我被俄方洗腦」

烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

中東戰火外溢 烏克蘭襲擊裏海伊朗商船

相關新聞

熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳發海嘯警報

日本九州地方於當地時間今（28日）下午4時27分發生強烈地震，初估規模7.1，是深度10公里的淺層地震。最大震度發生在熊本縣，震度有7級。日本氣象廳已發布海嘯警報，呼籲民眾遠離九州的有明海與八代海。

熊本7.1地震...台積電正在確認狀況 可能有1公尺高的海嘯

日本氣象廳表示，熊本28日發生規模7.1地震，並警告可能有1公尺高的海嘯。共同社說，台積電正在檢視熊本廠的狀況。

2大主因…高市內閣民調跌至57%新低 日相反應曝光

日本首相高市早苗內閣支持率跌至57%，創下去年10月成立以來新低。受長期物價高漲、荷莫茲海峽封鎖等因素推升通膨影響，民眾對政府抗通膨措施不滿度達71%；加上執政當局強推「皇室典範」修正案等爭議性法案，引發民意反彈。面對支持率下滑，高市早苗承諾待跨黨派「國民會議」完成討論，將盡速提出調降食品消費稅相關法案。

謊稱沒見「法師」 尹錫悅違反選舉法判1年6個月 下場不妙

南韓首爾中央地方法院27日就前總統尹錫悅違反選舉法一案宣判，認定他在2022年總統大選期間發表不實言論，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。根據南韓法律，如果此案終審尹錫悅被判處有期徒刑，其於2022年當選總統的結果將被宣告無效。判決出爐後，尹錫悅隨即提起上訴。

紀念韓戰停戰 金主愛站C位 首陪父親金正恩參拜烈士陵園

北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)為紀念韓戰(Korean War)停戰73周年，前往了多個戰爭紀念地點參謁，他的女兒首度陪同他出席紀念活動。

川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中！美國政府擬加碼數億美元搶影響力

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平展現合作姿態，習近平也準備於秋季訪問美國，但川普政府同時準備加碼數億美元，對抗中國在全球日益擴張的影響力。美聯社取得的內部文件顯示，國務院正考慮另行提撥預算，在多個地區推動抗中計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。