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熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳發海嘯警報
日本九州地方於當地時間今（28日）下午4時27分發生強烈地震，初估規模7.1，是深度10公里的淺層地震。最大震度發生在熊本縣，震度有7級。日本氣象廳已發布海嘯警報，呼籲民眾遠離九州的有明海與八代海。
氣象廳表示，這起地震可能會造成1公尺高的海嘯，但海嘯的實際大小，可能會是預測值的2倍。呼籲民眾遠離海邊與河岸，因為海嘯僅數十公分的水，威力也相當強大，能把人拉進海中。
根據熊本地方氣象台的觀測，發生震度7級的地區在熊本縣宇城市與冰川町。台積電日本廠所在的菊陽町震度也有5強。
共同社報導，台積電正在確認熊本廠的情況。
日本首相官邸已設置危機管理中心，官房長官木原稔將於當地時間下午5時半舉行臨時記者會。
日本JR九州宣布，在轄區內的新幹線與在來線，全線停駛。
日本原子力規制廳表示，鹿兒島縣的九州電力川內核電廠、佐賀縣九電玄海核電廠及愛媛縣的四國電力伊方核電廠，皆未發現異常。
熊本城城壁が！！#地震 pic.twitter.com/mu3IvDlG20— ももやん (@momoyanDisney) July 28, 2026
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