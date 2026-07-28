聯合國人權首長續任風波 美罕見離席抗議法國批評

美國代表今天在聯合國安全理事會會議上於法國大使發言時離席，抗議法國就聯合國人權首長續任表決一事將美國與北韓及俄羅斯等威權國家相提並論。

綜合法新社和路透社報導，美國駐聯合國大會候補代表內格雷亞（Dan Negrea）抨擊法方「虛偽作秀」。

內格雷亞表示，安理會有成員「假裝義憤填膺，裝模作樣地就每個議題對我們其他人說教，無論是關於我們今天再次討論的這場（俄烏）衝突，甚或是那些與國際和平安全無關的議題，例如人權」。

他說：「這就是為何我們在法國發言期間離席。」當時會議聚焦俄烏戰爭。

法國與美國都是擁有否決權的安理會常任理事國，如此離席之舉極為罕見。

聯合國大會24日曾針對是否延長聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）任期一事表決，美國與北韓、俄羅斯、尼加拉瓜等10國投下反對票。這項由聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出的圖克續任案，最終以144票贊成、10票反對、13票棄權通過。

法國駐日內瓦聯合國代表團隨後發文說：「美國過去曾是人權燈塔，如今不再如此。美國今天與北韓、尼加拉瓜、馬利及俄羅斯站在一起，陷入孤立，而世界已不再傾聽美國的聲音。」

內格雷亞今天表示：「我要提醒他們，美國始終是世界自由的燈塔，因此我們不會再去聽他們那些政治化的廢話。」

法國大使邦納豐（Jerome Bonnafont）回應美方離席一事時說：「今年我們正慶祝美國建國250週年。所有人都知道法國在其中扮演的角色。」

他表示，法國在安理會與聯大均致力守護聯合國本身、獨立性以及履行聯合國憲章、捍衛人權並促進和平的能力。

圖克曾直言批評俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的行徑，也曾要求調查美國移民拘留期間死亡事件。

圖克續任問題引發的角力反映美國總統川普政府與聯合國關係日益緊繃。

古特瑞斯副發言人哈克（Farhan Haq）婉拒就美方離席一事置評，但強調聯合國期盼所有會員國都能尊重聯大通過的決定。