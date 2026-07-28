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俄無人機多次入侵領空 羅馬尼亞驅逐俄外交官

中央社／ 布加勒斯特27日綜合外電報導

羅馬尼亞今天下令驅逐一名俄羅斯駐羅馬尼亞大使館人員，表示這是對俄國無人機一再侵入羅國領空的「堅定回應」。俄羅斯對此表示譴責，並警告「必作出回應」。

羅馬尼亞為北大西洋公約組織（NATO）成員國，與烏克蘭接壤。上週末，羅馬尼亞連續3天擊落3架無人機。國防部今天通報，又有無人機入侵；值此之際，俄烏戰爭仍繼續進行。

法新社報導，羅馬尼亞政府今天召見俄羅斯大使利帕耶夫（Vladimir Lipayev）。

羅國外交部聲明指出，已通知利帕耶夫，「決定將一名俄國駐布加勒斯特的使團成員列為不受歡迎人士，並要求應於5天內離境」。

當局也向利帕耶夫展示24日入侵的一架無人機殘骸，這架無人機由F-16戰機擊落。

羅國當局表示，經調查確認，那是俄羅斯的「見證者」（Shahed）無人機。

至於25日及26日羅方再擊落的兩架無人機，目前還在調查中。一名北約高階軍事發言人26日表示，其中一架疑似「也是俄羅斯製造」。

俄羅斯外交部聲明表示：「堅決否認這些毫無根據的指控」，並說羅馬尼亞在進行「新一波宣傳」。

俄方指出，沒有任何證據顯示這些無人機來自俄羅斯，同時批評羅馬尼亞對烏克蘭的支持，令俄方無法容忍。

俄國外交部強調：「這起毫無根據的俄國外交官被驅逐事件，必然會得到俄方回應」。

自俄羅斯於2022年發動對烏克蘭全面入侵以來，羅馬尼亞已多次遭無人機入侵與墜毀事件。

其中，最嚴重的一次發生在今年5月，當時一架無人機撞擊羅境內加拉茨市（Galati）的一棟公寓大樓，導致兩人受傷。加拉茨市靠近烏克蘭邊界。

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