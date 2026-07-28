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川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中！美國政府擬加碼數億美元搶影響力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀北京中南海。美聯社
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀北京中南海。美聯社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平展現合作姿態，習近平也準備於秋季訪問美國，但川普政府同時準備加碼數億美元，對抗中國在全球日益擴張的影響力。美聯社取得的內部文件顯示，國務院正考慮另行提撥預算，在多個地區推動抗中計畫。

美聯社報導，川普政府2025年因大幅削減預算與裁減人事，暫停多項抗中計畫，但仍高度關切中國在美洲的活動，包括反對中國擁有巴拿馬運河兩端港口、透過「一帶一路」倡議在當地資助基礎建設，以及投資電信產業。根據美聯社27日取得的通知副本，川普政府上周末通知國會，計畫斥資1.758億美元（約台幣56億元），更換加勒比海與中美洲老舊的海底電信纜線，以阻止中國介入。

一名國務院官員表示，中國在西半球的經濟活動對美國國家安全與繁榮構成風險；中方方案看似較便宜，但最終可能因成本超支、隱藏維護費和效能不佳而更加昂貴。海底纜線經費似乎是更廣泛行動的一環，旨在恢復推動遏制中國全球影響力的計畫，另需投入數億美元。

另外，國務院考慮斥資近5億美元，在西半球、非洲和亞洲推動抗中計畫。這份內部文件指出：「美國必須回應中共在全球日益增長的經濟、科技與外交影響力，這股影響力正在損害我們的國家利益。」許多擬議計畫旨在透過投資「重新取得外交影響力」。

美國先前曾在這些領域投入資金，但馬斯克領導的政府效率部（DOGE）大幅削減政府預算與人事後，支出隨之停止。裁減措施導致美國國際開發署解散、全球數百個外交職位遭裁撤，也波及先前獲准的計畫，包括部分抗中計畫。

一名美方資深官員證實，川普政府有意增加抗中經費，但無法透露具體內容，也承認政府曾討論大型計畫，但許多仍處於研議階段。

中國駐美大使館未立即回應詢問。美聯社指出，川普對習近平的態度在憤怒與欣喜之間擺盪。即使中國追求的許多目標與川普政府背道而馳，川普仍試圖拉攏習近平成為盟友。這些擬議計畫的最終影響，可能要再過數月或數年才會明朗。

習近平 川普

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