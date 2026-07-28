川普預言古巴垮台落空？被斷油半年的古巴人如何撐下去？

美國總統川普今年初預言古巴即將垮台，並透過石油封鎖切斷其能源命脈，使古巴陷入史上最嚴重的能源危機。但半年多過去，古巴政府仍未垮台，人民靠著電動車、鋰電池、天然氣發電機與太陽能板苦撐待變。

紐約時報報導，美國1月控制委內瑞拉石油後，切斷古巴長期仰賴的能源供應，並施壓各國停止向古巴運送燃料。除3月一艘俄羅斯油輪外，古巴盟友大多不願挑戰華府的封鎖。

能源短缺已重創古巴民生。有些家庭因抽水機缺少柴油，得步行兩小時取水；沒有烹飪用瓦斯的婦女只能上街燒柴。冰箱因停電變成櫥櫃，公車停駛後，路旁到處是等著搭便車的人。許多民眾在沒有電扇和冷氣的酷熱夜晚難以入眠。

但古巴社會仍在運作。民眾把耗油的美國老爺車換成中國製電動機車和三輪車，在屋頂和車輛安裝太陽能板，並從中國進口大型鋰電池。他們也把汽油發電機改裝成使用古巴能自行生產、價格較低的天然氣，甚至有人透過YouTube學習把廢棄塑膠提煉成燃料。醫療院所、養老院和銀行分行則依靠中國捐贈的太陽能板運作。

古巴政府目前每天僅供電數小時，民間自發建立的替代能源網，成為支撐社會運作的關鍵。

古巴目前主要依靠國產石油、天然氣，以及中國協助興建的54座太陽能園區供電，合計約能滿足一半的電力需求。為節省能源，政府策略性限電、降低發電廠運轉量，甚至提煉老舊儲油槽底部的殘油度過難關。

德州大學古巴能源研究者Jorge Piñón說，古巴真的是在「刮桶底」。但分析師先前預測，古巴會在3月用光燃料，低估了古巴的應變能力。

在嚴峻考驗下，古巴的太陽能發展反而加速。太陽能目前可滿足全國約10%的用電需求，高於2025年初的3%，政府目標是在2050年前完全依靠再生能源。

不過，古巴缺乏大型儲能設備，太陽能只能在白天補充電力，入夜後幾乎派不上用場。

這套新能源網也暴露社會的貧富差距。太陽能板、電動車和鋰電池大多由有海外親屬資助的較富裕家庭擁有。一般民眾日薪僅約1美元，在高通膨下僅能勉強度日。

目前古巴最搶手的產品，可能是可攜式鋰電池。這類電池可在幾小時內充飽電，暫時為電視、電扇甚至冰箱供電。但最受歡迎型號的售價約750美元，超過多數古巴人一整年的收入，因此大多是靠海外親屬出錢購買。

川普政府仍希望古巴政權倒台，但國務卿盧比歐表示，這類複雜事情需要時間，美方會保持耐心。