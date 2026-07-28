泰外長下令查中國粉絲衝突事件 主辦方停職保全惹議

泰國GMMTV舉辦粉絲活動時發生中國粉絲與保全人員衝突事件持續延燒。泰國副總理兼外長希哈薩今天表示已下令調查事件經過，與此同時，主辦方停職涉事保全的決定，也引發部分泰國粉絲不滿。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天表示已要求相關單位針對事件展開事實調查，以釐清事件經過。他表示，「這是可能發生的事件」，但目前仍須確認事實，確保對各方公平。

昨天，中國駐泰使館發聲明表示，已接獲中國公民反映相關情況，敦促盡快查明真相並妥善處理事件。

中國使館的聲明引發部分泰國網友的批評，網友聲稱自己親眼目睹該衝突事件。

許多人也對中國使館如此迅速介入表示驚訝，並指出大使館針對先前在泰國涉及中國公民的事件，發布聲明所花費的時間更長。

針對部分泰國網友湧入中國駐泰使館臉書留言批評，希哈薩表示，中國使館有權發布聲明，但事件仍須先釐清事實。

他說：「我理解各方可能抱持不同的感受，但我們應該釐清事件經過，並確保對所有人公平。讓我們先查明事實。一旦調查結果出爐，我們再來討論。」

報導指出，這起引發外交層面關注的事件發生在25日於曼谷舉行的「2026國際小說節」（InternationalNovel Festival 2026）期間。

泰國GMMTV旗下藝人Junior與Mark當天舉辦粉絲見面活動時，一名中國女粉絲被帶離活動現場時，與現場工作人員發生衝突，相關影片隨後在社群廣泛流傳，引發中國與泰國網友論戰。

GMMTV隔天發聲明表示，初步調查發現，涉事外包保全在處理現場狀況時，部分過程使用超出必要程度的武力，公司已暫停其職務，並將持續調查，同時否認外傳已對涉事中國粉絲提出法律訴訟。

根據泰詢問者（Thai Enquirer）報導，GMMTV停職涉事保全後，引發不少泰國粉絲不滿，認為公司在初步調查完成前便將責任歸咎於保全，卻未說明中國粉絲疑似違反排隊規定及與工作人員衝突的行為，並發起抵制GMMTV的行動。

報導也指出，近期流出的其他影片顯示，工作人員疑似曾與中國女粉絲溝通約10至20分鐘，多次要求她離開現場後，雙方才發生肢體衝突。部分泰國粉絲認為，相關畫面顯示工作人員曾先試圖透過口頭勸說化解衝突。

目前GMMTV尚未就新增影片發表回應，也未修改先前聲明。