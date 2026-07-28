33名台灣人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」中國籍主嫌在逃

「我們贏了。」對伊朗開戰不到兩周，川普3月11日宣稱，戰事「第一個小時就結束了」。此後他又說戰爭已勝、伊朗軍事上已敗，美國已「徹底摧毀伊朗軍力」，甚至稱戰事進展「好得不得了」，堪稱「完美」。然而，現實卻是荷莫茲海峽與紅海航道相繼遭封鎖，全球供應鏈與油價面臨劇烈衝擊。連福斯主持人都困惑：既然伊朗軍力已被摧毀，為何仍能攻擊波灣國家與美軍基地？ 紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas D. Kristof）以The Dead End to Trumps ‘Perfect’ War為題撰文，7月26日見刊，點出川普對伊朗用兵的敘事與事實的矛盾處。

2026-07-28 09:00