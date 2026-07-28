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33名台灣人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」中國籍主嫌在逃
日本媒體報導，寮國持續查緝詐騙集團據點，當局宣布再拘留51名外國人，其中包括33名台灣人。
日本TBS電視台、FNN與朝日新聞報導，寮國警方27日表示，接獲當地居民通報後，22日搜索東北部川壙省一間疑似為詐騙集團據點的飯店，拘留涉嫌參與特殊詐騙的日本人與中國人各5名、33名台灣人及8名印尼人，並從據點房間查扣60台電腦、76支手機等逾100部電子設備。
根據報導，部分遭拘留者供稱從事網路詐騙。該集團涉嫌鎖定台灣人，假冒網路購物業者低價販售衣物及家具等商品，要求對方匯款後卻未寄送商品，藉此騙取金錢。
這間飯店由寮國人持有，但已出租給一名疑似主謀的50歲中國籍男子。該名男子在警方搜索時駕車逃逸，當地政府正追查他的下落，並向法院聲請核發逮捕令。
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