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美檢討歐洲軍力部署 盼北約盟友承擔更多防衛責任

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國官員表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上月告知北大西洋公約組織（NATO）盟國防長華府將進行相關評估後，美國今天開始檢討其在歐洲的軍力部署。

法新社報導，戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）在社群平台X發文宣布，「正如赫格塞斯部長當時所說，這將是一項真正的檢討，目的是確保北約快速且不可逆地朝向由歐洲承擔常規防衛責任的方向前進。」

柯伯吉表示：「本次檢討的結果將加速北約轉型為更強大、更公平且更具永續性的聯盟。」

美國總統川普曾多次抨擊歐洲盟友針對伊朗戰爭的回應，包括在衝突爆發初期拒絕讓美軍使用歐洲基地。

赫格塞斯也曾警告，若北約盟友未達成設定的國防支出目標，美國可能減少對北約的投入。

華府已明確表達，隨著美國將戰略重心轉向中國，希望歐洲的北約盟友能接手承擔自身常規防衛的主要責任。

作為上述進程的一環，五角大廈已告知盟國，正在減少全球可供北約軍事行動使用的軍事資源數量。

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