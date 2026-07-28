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WSJ：烏克蘭無人機襲裏海補給線 兩戰交織升高風險

中央社／ 伊斯坦堡27日綜合外電報導

烏克蘭近日出動長程無人機，攻擊俄羅斯與伊朗經由裏海（CaspianSea）的軍事補給線，此舉不僅開闢俄烏戰爭新戰線，也使俄烏戰爭與中東衝突進一步交織。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日在社群平台X發文證實在裏海發動長程攻擊，並「取得非常顯著的成果，包括參與伊朗軍事貨運的船隻，以及1艘軍艦」。

烏克蘭安全局（SBU）表示，這次無人機攻擊目標包括裏海的1座俄羅斯油田、1艘俄羅斯飛彈快艇（missile boat），以及負責將伊朗製無人機運往俄羅斯的運輸船。

這波攻勢屬於烏克蘭近期長程無人機作戰的一環，攻擊範圍已深入俄羅斯腹地，也使伊朗與烏克蘭更接近直接對抗。

近年來，伊朗持續向俄羅斯提供攻擊無人機，用於對烏作戰；克里姆林宮今年則向德黑蘭提供情報支援，協助伊朗應對美國與以色列的空襲行動。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日指控，澤倫斯基應對1艘伊朗商船遇襲負責，事件造成1名船員喪生。

阿拉奇在社群媒體發文，稱他已致電俄羅斯及歐洲聯盟（EU）官員，強調基輔當局的行動「不能置之不理」；伊朗外交部也召見駐德黑蘭的烏克蘭代辦提出抗議。

這一系列攻擊發生之際，伊朗與烏克蘭戰事都處於關鍵時刻。

美國總統川普上週末暫停對伊朗的攻擊，同時評估是否進一步升高軍事行動，以削弱伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制。對德黑蘭而言，裏海航線讓伊朗得以繞過美軍對其波斯灣（Persian Gulf）和北阿拉伯海（Arabian Sea）港口的封鎖。

儘管伊朗南部的石油出口港對經濟更為重要，但裏海是伊朗通往俄羅斯最直接的海上路線。隨著兩國都深陷戰事，俄羅斯已成為伊朗日益重要的軍事合作夥伴。

巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心助理教授格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）指出，裏海航線讓伊朗得以通往俄羅斯及中亞，且相對不易遭美國或其盟友攔截。

另一方面，烏克蘭近月來持續利用無人機深入俄境發動攻擊，使其在這場持續4年多的戰爭中獲得新的戰略優勢。烏軍近來甚至攻擊遠至西伯利亞的煉油廠，加劇這個全球最大產油國之一的能源壓力。

如今烏克蘭將攻擊目標延伸至距其最近邊界約692公里的裏海，讓基輔有機會干擾莫斯科與德黑蘭的聯繫。安全分析人士認為，此舉也可能有助烏克蘭向川普政府爭取支持。

美國加州蒙特瑞（Monterey）詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center forNonproliferation Studies）歐亞防擴散計畫主任諾特（Hanna Notte）表示，烏克蘭希望讓歐洲與中東兩個戰場更緊密連結，以向美國展現俄烏戰爭與伊朗問題息息相關。

她說：「澤倫斯基越能向川普展現自己與美國站在同一陣線對抗伊朗，對烏克蘭就越有利。」

近年來，俄羅斯透過航運公司網絡，將軍事裝備及其他物資自伊朗運往境內；部分俄國政府相關船隻更可透過河川及運河，自裏海航行至黑海，再轉往全球其他港口。

以色列今年3月也曾攻擊伊朗的裏海沿岸海軍據點，試圖削弱俄羅斯與伊朗之間的武器貿易能力。

分析人士指出，若烏克蘭持續空襲裏海航線，恐將威脅俄羅斯與伊朗兩個遭受國際制裁經濟體的重要生命線。

德國國際與安全事務研究所（German Institute forInternational and Security Affairs）訪問學者阿吉齊（Hamidreza Azizi）表示，伊朗認為自己正同時遭受來自南北兩個方向的封鎖，因此格外重視裏海運輸通道。

伊朗已揚言將對這波攻擊採取報復行動，但未說明具體方式。美國與以色列空襲伊朗最激烈的時期，伊朗曾向區域內的10多個國家發動攻擊。安全分析人士指出，烏克蘭部分地區也在伊朗飛彈的射程範圍內。

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