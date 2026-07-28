彈藥耗損讓川普暫停攻擊伊朗？2027台海風險 美軍恐陷「脆弱窗口期」

美國總統川普7月稍早在賓州國防與創新峰會登台時，心中只有一個訊息：製造更多武器，而且要製造得更快。儘管美國政府將這場峰會定位為振興美國工業、強化美軍作戰能力的雙管齊下措施，但會中幾乎沒有提及，美軍今年稍早在「史詩怒火行動」近40天的激烈作戰及此後的相互還擊中，消耗了大量精密且難以製造的武器。

BBC報導，美國政府表示，截至目前，這場戰爭已耗資375億美元，其中絕大多數用於彈藥。根據白宮說法，截至停火協議4月8日生效時，美軍已打擊伊朗境內超過1萬3000個目標，同期攔截超過1700架伊朗無人機及彈道飛彈。

如今，美國已暫停攻擊伊朗，以便展開談判。紐約時報報導，川普聽從幕僚勸告，擱置升高衝突的計畫，以免進一步消耗美國庫存，但川普否認彈藥短缺。27日在空軍一號上受訪時，川普表示美國擁有大量彈藥，也有大量中階裝備，「無論如何，數量都比我們可能用掉的還多」，但也坦承：「老實說，我希望能有更多。」

長久以來，彈藥耗損一直是美國政府內部的敏感議題。國防部長赫塞斯6月被追問此事時，否認庫存正在減少，但立場似乎已經改變。他上周向參議院撥款委員會表示，五角大廈還需要870億美元，以填補包括裝備在內的「關鍵缺口」。

彈藥的確切消耗量及剩餘庫存仍屬機密，但華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）彙整的公開資料，勾勒出庫存大幅耗減、短期內難以補充的嚴峻景象。CSIS資深顧問、退役陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）表示：「這取決於彈藥種類，但製造一枚飛彈需要1年至5年，這是最基本的結論，而且沒有辦法加快速度。」

美國在伊朗戰爭使用的關鍵彈藥分為兩類：長程地面攻擊系統，以及用於攔截伊朗攻擊的防空與飛彈防禦系統。使用量最大的地面攻擊系統之一，是通常由軍艦或潛艦發射、射程可能超過1600公里的戰斧巡弋飛彈，讓美國能精確打擊指揮碉堡或防禦工事等堅固軍事目標，而不必讓有人駕駛飛機置身險境。CSIS估計，美國在這段期間已發射超過1000枚戰斧飛彈，庫存可能要到2031年才能恢復戰前水準。

防空系統用量最大的，則是用來攻擊飛機、彈道飛彈及巡弋飛彈的陸基愛國者飛彈。CSIS估計，美國戰前庫存約有2330枚，衝突期間可能使用多達1430枚。每枚愛國者攔截彈造價約400萬美元，卻一再用來擊落造價僅2萬至5萬美元的伊朗無人機。

愛國者等飛彈將難以補充。坎西恩表示：「生產一枚飛彈需要數年。如果你今天投入資金，也要3年或4年後才能取得飛彈，有時甚至需要5年。我們現在取得的是2023年編列經費生產的飛彈。」

美軍還使用較新、更精密的終端高空防禦系統（THAAD，薩德），射程及攔截高度都高於較舊的愛國者系統。薩德飛彈庫存原本就有限，CSIS估計，美國戰前約有360枚，其中已發射190枚至290枚。

美國對伊朗的戰爭，正值所謂「戴維森窗口期」逼近之際。戴維森是美國印太司令部前司令，他與一些美國軍事規劃人員認為，中國在2027年前犯台的可能性將會升高。坎西恩則將彈藥短缺稱為「脆弱窗口期」；太平洋若爆發衝突，美國在這段期間「將缺乏足夠的首選彈藥」，增加美軍準備不足、難以應對中國龐大飛彈及軍機戰力的風險。

不過，並非所有人都只將美國庫存減少視為負擔。曾任中情局人員及國防部長辦公室中東政策顧問、現任美國優先政策研究所美國安全政策主任奧利多特（Jacob Olidort）指出，武器能產生嚇阻力，不只是因為各國擁有武器，也因為各國展現了使用武器的意願，而在戰鬥中動用這些武器，也能傳達強而有力的訊息。

他補充，美國「以精準方式在創紀錄時間內削弱伊朗軍事能力，也對包括中國在內的其他對手及其野心發出訊號」。

短期內幾乎沒有人擔憂美國彈藥用盡，並非因為美國庫存不受限制，而是因為伊朗的情況糟糕得多。然而，無論是射向伊朗目標、送往烏克蘭前線，或為台灣保留的每一枚飛彈，都來自持續縮小的彈藥庫。華府仍押注美國能撐過這場衝突，等待產量迎頭趕上。