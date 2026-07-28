海地當局宣布12月總統大選 為10年來首次舉辦

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：川普終止臨時保護身分 35萬人失工作許可 頭條二：伊朗戰爭消耗美軍攔截彈 北京恐納入對台盤算 頭條三：曾替毒販辯護 哥倫比亞準總統要替川普打毒品戰

2026-07-28 06:00