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海地當局宣布12月總統大選 為10年來首次舉辦

中央社／ 太子港27日綜合外電報導

海地原定今年8月舉行總統大選、12月進行第2輪投票，但該計畫因為安全疑慮而被推遲後，選務當局今天宣布，要將10年來首次總統選舉定於12月，第2輪投票則在明年2月。

路透社報導，海地前一次舉行總統大選，可追溯到2016年。

海地上一任總統摩依士（Jovenel Moise）在2021年遇刺身亡，之後歷屆政府想舉辦選舉卻都指出，因為跟強大的武裝幫派有所衝突，安全情勢嚴峻而無法進行選舉。

海地選務當局如今公布選舉時程，把總統和國會選舉的首輪投票定於今年12月13日，第2輪投票則定在明年2月21日舉行。

選務當局強調，選舉時程取決於「確立可接受安全環境以及進行選舉活動的必要資金」。

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